24 de abril del 2025. Hace 1 año

GANANCIAS DE EMPRESAS LÍDERES HABRÍAN CRECIDO 33% EN EL VERANO

Utilidades netas habrían ascendido a S/ 7,582 millones a ritmo saludable -pero menor que en periodos previos- por alza de metales y recuperación económica. Mejora abarca a mayoría de sectores, pero conmás beneficios para la minería, bancos y compañías de consumo. Las ganancias de las principales empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) continúan en ascenso, pero a un menor ritmo. Las utilidades netas de estas compañías habrían alcanzado los S/ 7,582 millones en el primer trimestre, con un incremento de 33% respecto de igual periodo del 2024, según estimados de cinco casas de bolsa compilados y consensuados por la BVL.

24 de abril del 2025. Hace 1 año. Nuevo terminal del Jorge Chávez podría abrir, en el mejor de los casos, a fines de mayo.

24 de abril del 2025. Hace 1 año

CAJAS ADVIERTEN QUE LEY DEL CONGRESO LAS EXPONE A RECIBIR DENUNCIAS

Fepcmac exige la derogación de la ley que obliga a las entidades financieras a detallar los motivos por los que niega una solicitud de crédito. Además, reiteró su postura en contra de los topes a las tasas de interés. (Huancayo) Las cajas municipales advierten que normas emitidas por el Congreso de la República ponen trabas a la inclusión financiera y pueden ocasionar sobrecostos a las entidades de microfinanzas. Elpresidente de Fepcmac, Jorge Solis, se refirió, en primer lugar, a la ley que obliga a las instituciones financieras a informar a los usuarios las razones por las que les deniegan un crédito.

24 de abril del 2025. Hace 1 año

SOLO 1 DE CADA 10 CONSUMIDORES PERUANOS AFIRMA SER LEAL A UNA MARCA

La mitad de los clientes elige marcas principalmente por el precio y el 35% tiene varias opciones. Solo 32% de las marcas en Perú logra destacarse por ser significativa y diferente. En los últimos años, la lealtad del consumidor a las marcas se ha puesto cada vez más a prueba, lo que ha llevado a estas a repensar su portafolio para adaptarse a diferentes ocasiones y expectativas. En su último Estudio de Equity de Marca, Kantar Insights reveló que solo el 13 %, o uno de cada 10 consumidores peruanos, se considera fiel a una marca.