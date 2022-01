Los Productores, la compañía de teatro que puso sobre las tablas obras como “Mamma Mia!” y “Toc-Toc”, cumple 10 años. En este decenio presentaron 48 estrenos, 84 montajes, siete obras virtuales y llevaron más de tres millones de espectadores. “Somos la organización privada que más público ha llevado al teatro”, dice con orgullo Nuria Frigola Torrent, gerente general de Asociación Cultural Drama, grupo que también alberga marcas como Sala de Parto y La Plaza.

Para celebrar el aniversario, Los Productores presentó la programación de piezas teatrales que tendrán este año. Son en total cuatro, a diferencia del 2019 y 2018, que fueron 9 y 10, respectivamente.

Esta vez se trata un estreno (“Guerra en tiempos de amor”, escrita y dirigida por Christian Ysla, quien también ha sido designado como nuevo director artístico de Los Productores) y tres reposiciones (“Qué me pongo”, “Toc-Toc” y “Las chicas del 4to C”).

“Por el estado emocional que deja la pandemia, creemos que la función del teatro también es pasarlo bien, reírse, generar endorfinas”, comenta la directiva.

Cuenta, además, que la premisa para definir la lista de obras fue que no superen los seis u ocho actores. “Ahora no podríamos montar ‘Pantaleón y las visitadoras’ o ‘Billy Elliot’. Tratamos de que sean piezas bien escritas, potentes, pero que no tengan demasiados costes de producción, sin comprometer la calidad que se ofrece, por supuesto”, acota.

Punto de equilibrio

Con estas obras, Los Productores apunta a realizar alrededor de 160 funciones entre el Teatro Pirandello y el Teatro Peruano-Japonés. “En cuanto a predicción de venta de entradas, esperamos tener el 25% de lo que hacíamos antes. Se ha rebajado el precio en S/5″, detalla.

Del lado financiero, Frigola afirma que la meta de la empresa para este año es llegar a un punto de equilibrio. “Podemos decir que hemos resistido, pero tuvimos pérdidas y nos hemos endeudado”, admite.

En el caso de los auspicios, Frigola revela que durante la pandemia se perdieron dos (una AFP y una entidad bancaria), pero se mantuvieron KFC, Pizza Hut y Starbucks. Actualmente están en negociaciones para cerrar una alianza. “Tenemos líneas de trabajo menos públicas que encajan muy bien con las áreas de sostenibilidad de las empresas que realmente creen en una mejor sociedad”, apunta.

