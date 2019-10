Los efectos positivos de la música en la vida de las personas fueron revelados a través del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad de Stanford. Este sustentó que las canciones activan las áreas del cerebro que se encargan de la atención, las capacidades de predicción y respuesta, y la retención de la memoria. Debido a esto, aseguró el estudio, que resulta más fácil memorizar cosas cuando se está escuchando música y poner más atención a los detalles de nuestro trabajo, lo que a su vez, incrementa la productividad.

Estos son los cinco líderes que compartieron con el portal Infobae su repertorio musical.

Bill Gates, cofundador de Microsoft. En 2018, su fortuna se calculó en 95.100 millones de dólares de acuerdo con la revista Forbes, hecho que lo colocó como el segundo hombre más rico del mundo. Elon Musk, cofundador de PayPal, Tesla Motors, Neuralink y OpenAI. Es director general de SpaceX, de Tesla Motors y presidente de SolarCity. Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook y su actual presidente y director ejecutivo. Barack Obama, primer afroamericano en ocupar la presidencia de los Estado Unidos. Neil deGrasse Tyson, director del Planetario Hayden de Nueva York.

Top de 10 de canciones

Have I Told You Lately - Rod Stewart.

Canción lanzada en 1991 en el álbum Vagabond Heart. Se convirtió en éxito número cinco en los Estados Unidos y el Reino Unido. También alcanzó el número cuatro en la lista de los 40 principales de Billboard Mainstream de Estados Unidos.

Fly me to the moon - Frank Sinatra

Estrenada en 1964, ésta canción se asoció estrechamente con el programa espacial de la NASA llamado ''Apolo'' . De hecho, se reprodujo una copia de la canción en la misión Apolo 10 que orbitaba la Luna y en la misión Apolo 11, antes del primer aterrizaje en la Luna.

Let’s Get It Started - The Black Eyed Peas

Lanzada como single en junio de 2004, la canción fue el cuarto sencillo del álbum Elephunk. “Let’s Get It Started” ha sido la primera canción en vender 500 mil descargas en los Estados Unidos. En el video original, se puede ver a Will.I.Am haciendo diferentes bailes mientras varios objetos en el fondo se estrellan en el suelo.

Lighters - Bruno Mars

Canción del dúo estadounidense Bad Meets Evil (grupo compuesto por Royce da 5′9 y Eminem) y que presenta a Bruno Mars. Fue estrenada el 14 de junio de 2011. La canción llegó al top 10 de varios países, como el número dos en Nueva Zelanda, el número cuatro en Canadá y los Estados Unidos; y el número diez en Suiza y el Reino Unido.

One - U2

Esta canción pertenece al álbum Achtung Baby lanzado en 1991. Ha sido aclamada por los críticos desede su lanzamiento y en las encuestas aparece como una de las mejores canciones de todos los tiempos. La banda ocupa la canción a menudo para promover la defensa de los derechos humanos y causas de justicia social.

Signed, Sealed, Delivered (I’m Yours) - Stevie Wonder

Lanzada como single en junio de 1970. Este éxito pasó seis semanas en el número uno en la lista de R&B de Estados Unidos. Esta canción le dio a Stevie Wonder su sexta nominación al Grammy.

Treat 'Em Right" - Chubb Rock

Es una canción de 1991 que en su letra trata de presentar a África como una tierra y un continente que tiene diferentes prioridades. Donde la supervivencia, regularmente, triunfa sobre la educación, pero que esto no los hace menos que el resto.

Unbreakable - Michael Jackson

Esta singular pieza fue escuchada por primera vez en 2001, sin embargo, tuvo varios conflictos para darse conocer. Originalmente, iba a ser el primer sencillo del álbum, pero Sony Music decidió aplazarla hasta el cuarto lugar, sin un consentimiento total. Razón por la cual, la canción no tuvo la atención que merece.

Under Pressure - David Bowie & Queen

Canción perteneciente de la banda británica de Queen y el solista Daid Bowie. Fue lanzada en octubre de 1981. La canción alcanzó el número uno en la lisa de los singles del Reino Unido.

What a Wonderful World - Louis Armstrong

Es una canción del género jazz. Escrita por Bob Thiele y George David. Aunque tiene varias versiones de diferentes artistas, la primera grabación fue de Louis Armstrong en 1967 y encabezó las listas de éxitos en el Reino Unido. Ésta grabación fue incluida en el Grammy Hall of Fame en 1999.