Por estos días, Leslie Shaw pasa en Lima las fiestas de fin de año mientras recarga energías para volver a Miami. Allá, en la capital de la música latina, la cantante ha comenzado una carrera ascendente que la hizo ganar recientemente un premio y que además la llevó a grabar un tema con una artista consagrada como Thalía.

“En Miami mi rutina es estar de lunes a sábado en el estudio entre 6 y 8 horas”, cuenta la rubia, quien dice tener varios temas inéditos para el siguiente año.

Las claves

El género urbano y los hits cantados en español han conquistado el mercado global. Hacerse un nombre en esta carrera no solo requiere talento, sino también tener en cuenta diversos factores. Shaw lo supo y poco a poco ha logrado posicionarse. “Los latinos estamos de moda y hay que aprovechar”, afirma.

Si tuviera que elegir un momento en el que comenzó a consolidar su carrera, Shaw sostiene que fue cuando firmó con Sony Music Latin en el 2018 y, posteriormente, cuando decidió mudarse a Miami. “La mayoría de productores y compositores con los que quería trabajar vive allí”.

Shaw también sostiene que contar con un estudio de abogados fue clave para su carrera. “Firmé con Red Carpet Law, que son abogados de entretenimiento. Al firmar con disqueras o marcas grandes, tengo que estar bien asesorada. En estos temas no puedes dar un paso en falso”, indica.

Sus asesores legales, asimismo, han hecho que Shaw tome en cuenta asuntos que antes pasaba por alto. “Me hice socia de Sound Exchange, una empresa que recauda los streamings y que me manda un cheque cada seis meses. Además, como compositora, me afilié a Ascap, que me representa como compositora y también recauda las regalías”, comenta.

El rol del manager

Los abogados también le recomendaron conseguir un buen manager. Por eso, desde hace un tiempo, Shaw trabaja con Alex Rodríguez, de Armada Enterprises. Entre las tres partes han formado una sociedad que busca impulsar la carrera de la artista.

“El manager es quien te ayuda a romper las fronteras. Mientras yo me dedico a componer música o ver mis vestuarios, el manager es quien maneja el lado más empresarial de mi carrera”, dice. “El manager no es el jefe del artista, sino al revés”, apunta.

Plataformas

En tiempos en que los conciertos presenciales aún no están permitidos, Leslie Shaw sostiene que las plataformas digitales le han ayudado mucho.

“Productores y compositores me abren las puertas justamente porque entran a ver cuánta gente me escucha o ve mis videos”, cuenta la artista, quien tiene alrededor de un millón de oyentes mensuales en Spotify. Pero cada vez que estrena un single, la cifra puede duplicarse.

Asimismo, Shaw ha encontrado un OnlyFans, otra alternativa para monetizar su carrera. Esta plataforma, que funciona por suscripción mensual, les da a los usuarios contenido exclusivo y la posibilidad de chatear con quien maneja una cuenta.

“Mi contenido es sexy y bien cuidado, alguna cosa de backstage cuando estoy grabando o videos cuando voy a la playa en bikini, pero nada vulgar”, aclara la intérprete, quien tiene entre 500 y 600 seguidores en esa red que pagan US$ 30 al mes por estar al tanto de lo que hace.