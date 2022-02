José Ignacio Bernal es el nuevo director ejecutivo de Rappi para la región Pacífico, conformada por Ecuador, Chile y Perú. El directivo es comunicador de profesión y le atrajo el mundo de las startups a raíz de su paso por el rubro publicitario. “La creatividad, la innovación y la comunicación son parte del día a día que ayudan a resolver problemas”, comenta.

¿Diría que la comunicación es uno de los principales rasgos que debe tener un líder?

Sí, es fundamental, sobre todo para lograr esa cercanía con los equipos. En un entorno tan competitivo y exigente, donde cada día es una carrera con objetivos bastante agresivos, es importante tener un liderazgo cercano, una comunicación directa con los equipos para estar alineados con esos objetivos.

¿Cómo pasa del mercado publicitario al de las startups?

Trabajaba en marketing y publicidad, donde uno tiene que estar pensando siempre en ideas para un comercial, una nueva campaña o formas de atraer al público. Hay mucha creatividad ahí. Cuando volví a Lima de Madrid, empecé a trabajar en Groupon, que fue una de las primeras startups aquí.

¿Qué pasó luego?

Eso me abrió la mente. Descubrí que, así como un publicista podía tener una gran idea y ganar un premio Cannes, un emprendedor podía tener una gran idea y ejecutarla, lograr unir las piezas necesarias, como levantar un capital inicial, conseguir usuarios y hacer el aplicativo atractivo para los usuarios.

Así funda Diloo…

Sí, junto a Eugenio La Rosa confundamos Diloo, que era una startup que hacía servicios similares a los de Glovo y Uber Eats. Cuando llega Rappi a Lima, ven nuestra operación y les parece que había un valor interesante ahí y nos invitan a formar parte y hacer una adquisición. Nosotros pasamos a liderar localmente la operación de Rappi.

¿Qué le atrae de este mundo y qué referentes tiene, por ejemplo, en Silicon Valley?

Lo que más me gusta es el impacto que tiene una idea que puede nacer en un garaje y que después genera un impacto enorme en el PBI de los países donde está. Admiro lo que ha hecho Jeff Bezos. Compartimos el hábito de la lectura y de seguir aprendiendo constantemente.

¿Cómo tiene un balance entre vida laboral y personal?

Tengo una hija linda de 7 años, así que mi tiempo libre intento pasarla con ella y con mi esposa. Me encanta viajar, intentamos hacerlo cuando se puede, sobre todo ahora que se puede trabajar desde cualquier parte.

¿Practica algún deporte?

Me gusta correr y nadar.

¿Hace running libre o se prepara para alguna maratón?

No he llegado a hacer una maratón, pero me encantaría correr un 21k.

¿Y la natación?

Lo hago casi como una terapia porque tengo algunas lesiones en la espalda y es algo que relaja mucho, que cura física y mentalmente. Permite conectarte un poco y es el único que te obliga a desconectarte de todo del celular.

¿Cuál fue el último pedido que realizó en Rappi?

(Revisa el celular) Fue en Oakberry, una marca brasileña, y pedí un acai bowl. De hecho es lo que más pido y es muy saludable. Mi mujer es vegetariana y hace un tiempo no era fácil encontrar opciones, pero ahora hay una hay propuestas de valor para todos.