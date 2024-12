La Fundación Foto Colectania de Barcelona presentó hoy en la feria Art Basel Miami Beach una exposición fotográfica con 150 obras de 36 fotógrafos, que sirve como testigo excepcional de la evolución y el desarrollo de las sociedades del sur de Europa.

La muestra ‘Beyond the Single Image. Spanish Photography from the Foto Colectania Collection’ se podrá visitar hasta el 26 de abril de 2025 en The Margulies Collection at The Warehouse, en la primera vez que esta institución abre sus puertas a una colección invitada.

Allí, los espectadores encontrarán una muestra organizada en 20 secuencias temáticas distribuidas en 10 bloques, en los que se refleja el proceso de modernización que comenzó en la década de 1950 en España y Portugal, tanto a nivel social como en el ámbito fotográfico.

Foto Colectania marca su vocación divulgativa

El fundador y presidente de la Fundación Foto Colectania, Mario Rotllant, recordó en una entrevista con la Agencia EFE que hace 25 años comenzó a coleccionar fotografía con “una vocación absolutamente pública” y que, por tanto, esta exposición es el primer paso para dar a conocer internacionalmente la fotografía española, cuya meta es abrir un programa de itinerancias por el continente americano.

En esta muestra, comisariada por Carles Guerra y que toma como base la que albergó la sede barcelonesa de Foto Colectania, bajo el título ‘El curso de los acontecimientos’, se puede observar el trabajo de autores como Laia Abril, Cristina de Middel o Txema Salvans; junto a destacados fotógrafos como Pilar Aymerich, Joan Fontcuberta, Manel Armengol, Cristina García Rodero, Manolo Laguillo, Alberto García-Alix, Leopoldo Pomés, Xavier Miserachs, Ramón Masats o Francisco Gómez.

Guerra añadió que presentar la muestra en Miami es demostrar que hay historias locales que pueden tener una visión más amplia, es decir, “intentar traducir un discurso muy genuino y hacerlo accesible a otras audiencias”.

La voz de los fotógrafos

En palabras de una de las protagonistas, Pilar Aymerich, la exposición se convierte en “un abanico de imágenes que que te da una visión del país”, lo que para ella es fundamental con el propósito de “dar constancia de lo que ha existido”. Aymerich valoró que el hecho de elegir un tipo de fotografía es un forma de educar la mirada de las personas que viven en dicho país, por lo que valoró positivamente que la exposición salga de España.

“A veces lo más importante es que los distintos pueblos nos conozcamos, porque es cuando podemos aceptar al otro. Si no nos conocemos, siempre será al revés, siempre hay miedo al otro, al que está delante”, manifestó la fotógrafa.

En este sentido, otro de los participantes de esta exposición, el artista Joan Fontcuberta, argumentó que la presencia de la exposición de Foto Colectania en la feria estadounidense es una oportunidad para que la fotografía española se dé a conocer, ya que “por desgracia, es muy poco conocida fuera de las fronteras”.

Fontcuberta se refirió a la disciplina fotográfica como “una forma de pensamiento visual”, capaz de traspasar generaciones, de ahí que para él una de las claves de esta colección es que se se ocupa tanto del fotoperiodismo como de la fotografía conceptual, al mismo tiempo que contempla la fotografía más creativa, analítica y poética: “Es un crisol, un mosaico de la creación contemporánea”.