¿Qué tipo de liderazgo ejerce en su organización?

Antes de ser ejecutivo, uno tiene que ser una persona humana con corazón, ese es mi estilo. Trato de vivir así, que lo aprendí a golpes. De viejo aprendes muchas cosas a través de la vida, a escuchar y estar presente, lo cual muchas veces es difícil con el teléfono en la palma de la mano. Soy un fiel creyente de que lo que une a las personas es la frecuencia con la que vibra.

¿Por qué es importante ello?

La mentira vibra por debajo de 200 hertz, las personas debiéramos vibrar por encima, si es por debajo se detecta la mentira, uno de los peores defectos del ser humano.

Su presencia en la agricultura es desde muy joven, ¿cómo empezó?

Me inicié en la agricultura en 1992, en el valle Villacurí. En ese entonces laboraba en el laboratorio de electrónica digital de Cosapi hasta que mi madre me pide echarles una mano a los fundos familiares de Ica, desde entonces no volví al laboratorio de computadoras.

¿Qué le enseñó la agricultura?

No me veo fuera de esta actividad que me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas. Es una actividad económica con el poder de descentralizar el país, si progresa más incluso tiene la virtud de generar una oferta laboral enorme para los limeños.

¿Cómo despeja su mente tras un arduo día de trabajo?

Quedándome en casa con la familia y amigos. Uno de los deportes que practico es el pádel, que es espectacular. Me gusta jugarlo de noche.

¿Le interesa la política?

No tengo un bichito político, pero sí quiero evitar que las corrientes destructivas en contra de la actividad agrícola avancen. Soy un fiel creyente de la verdad, tomando en cuenta que hay mucho manipulador que engaña a poblaciones, eso no es ser político. Es una situación que venimos enfrentando desde el paro agrario de 2020.

¿Qué le falta a la agricultura para evitar estas corrientes?

Si el canon minero no es usado por las autoridades de las universidades públicas, por ejemplo, dénselo a la agricultura y cambiamos al país, ya que sabemos usar los recursos de manera idónea. En agricultura vivíamos al centavo, trabajamos un año, exportamos y no sabemos cuánto vamos a cobrar hasta que llegue el contenedor a su destino, pues a veces la fruta llega mal. A mí me gusta esa intensidad.

¿Qué harían con esos recursos?

Sería lindo usar ese dinero para generar canales de apertura entre las comunidades aledañas, para promover educación.

