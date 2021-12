César Vega empezó cantando en una orquesta de Huacho: “Son de la calle”. Con el tiempo y su característico ‘soneo’ se ha hecho un espacio en el mercado de la salsa. Sin embargo, tras su participación en “El artista del año”, su destino empieza a tomar forma.

¿Cómo le ayuda estar en un programa de televisión?

Es un medio importante para que los artistas puedan ser más visibles al público. Desde que entré al programa, el número de mis seguidores debe haber crecido en 10,000.

¿Qué diría de la radio?

Se habla mucho de que existe el “pay to play” (pagar para emitir) o lo que llamas la “payola”. Nunca he realizado ese tipo de cosas para que peguen los temas.

Está a punto de dejar los covers y lanzar un disco de temas propios...

Sí, vamos a enfocarnos en nuestra música porque creo que todo cantante debería tener una identidad y es lo que buscamos, además del ‘soneo’, que es lo por lo que la gente nos conoce. Me gustaría tener también el sonido de orquesta. Tal vez poner un instrumento que sea diferente o nuevo para la salsa.

¿Cómo acostumbrar al público?

No se trata solo de que el público pide los covers y nosotros los toquemos, sino que es lo único que hemos estado ofreciendo estos años, en lo cual me incluyo. Pero ahora quiero dar el siguiente paso, la internacionalización. Eso solo se da si se va más allá de los covers.

¿Cómo garantizar el éxito de un tema?

Un productor reconocido en el mundo porque tiene muchos años en el mercado, tiene toda la razón cuando te elige un tema para interpretarlo.

¿Está interesado en trabajar con uno en especial?

Me ha encantado trabajar con Tony Succar en concierto. Él me parece un productor increíble y me gustaría que sea la persona indicada para producir un disco. De hecho hay varios productores como Sergio George que trabaja con Yahaira Plasencia.

¿Cuál es el objetivo de lanzar un disco en estos tiempos?

Es contradictorio lo que diré porque lanzar un disco para venderlo ya no es negocio. Eso está en lo digital, pues te pagan por escucha. Pero sueño con grabar discos como Héctor Lavoe, 18 o 20. Esa es la biografía del artista. Y uno aspira a ganar Grammys con ello.

Tal como sucedió con Tony Succar...

De hecho acabo de participar en el disco nominado. Pero también quiero que mis producciones estén ahí.

¿Cuánto calcula que cuesta la producción de un disco?

Te puede costar US$ 5,000 o US$ 15,000, dependiendo a qué apuntar. No tengo calculado de lo que puede gastar Tony Succar, pero debe ser bastante debido a la calidad de sonido. Nosotros también tendremos que invertir bien para que ese dinero sea recuperado y ganar.

¿Los pagos por escucha le sirvieron para solventarse durante los meses más duros de la pandemia?

Ello y las regalías ayudan mucho. Soy de las personas que guardan ese dinero y lo cobra en dos o tres años. No había cobrado nada desde el 2017 y me ayudó ese año para solventar algunos gastos.

EN CORTO

Cifras del artista. César Vega, conocido como “El sonerito”, cuenta con 193 mil seguidores en Instagram y al mes tiene 107 mil escuchas en Spotify. Además, en YouTube cuenta con 49 mil suscriptores. “Las redes sociales son muy importantes, pues los temas se mueven de forma orgánica. Por eso planeamos subir videoclips y featurings”, señala.