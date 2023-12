Aprovecha la Venta Exclusiva que El Club de Suscriptores tiene para esta Navidad, disfruta de hasta el 60% de dscto. en más de 15 marcas de moda, juguetes, hogar, etc. para que puedas ahorrar y comprar tus regalos.

Amphora-Venta Exclusiva

Amphora, marca de moda internacional que te ofrece una gran variedad de productos para toda ocasión. Con el Club podrás acceder al 40% de dscto. en toda la tienda. Descuento aplica sobre precio regular.

Válido del 11 al 17 de diciembre 2023, presentando tu DNI en sus tiendas de Jockey Plaza, Real Plaza Primavera y Centro Cívico.

Salomon-Venta Exclusiva

Salomon tiene las mejores opciones en ropa, zapatillas y accesorios para hacer de tu próxima salida una experiencia inolvidable. Con el Club obtén el 35% dscto. en toda la marca, no válido para new arrivals. ¡No dejes pasar esta promoción!

Válido del 07 al 14 de diciembre 2023, presentando tu DNI en sus tiendas de Larcomar, Conquistadores y Lurín o indícalo vía WhatsApp.

Wilson-Venta Exclusiva

Si eres amante del tenis, no dejes pasar la oportunidad y equípate con los mejores implementos para tu deporte favorito. Gracias al Club, obtén el 35% de descuento en todo Wilson, no aplica para new arrivals, pelotas de tenis ni padel. ¡No dejes pasar esta súper promoción!

Válido del 07 al 14 de diciembre 2023, ingresa tu cupón en la web de Wilson o presenta tu DNI en sus tiendas de Conquistadores y Lurín.

Norman & Tylor-Venta Exclusiva

Norman & Taylor presenta su colección de temporada. Lúcete con acabados únicos y acentos de color que te permitirán resaltar un estilo sofisticado y casual, ideal para disfrutar con los mejores escenarios que nos regala esta temporada del año. Con el Club, accede al 25% de dscto. adicional en la colección Primavera-Verano 2024.

Válido del 11 al 17 de diciembre 2023, presentando tu DNI en su tienda del Country Club Lima Hotel- San Isidro. Aplica sobre precio con descuento. No válido para ternos, camisería a medida, ni accesorios de plata. Compras solo en tienda física.

Ambar Joyería

Ambar Joyería, ofrece joyas que transmiten seguridad y belleza. Sus colecciones están basadas en un diseño delicado y moderno, logrando una creación diferente para una mujer moderna. Gracias al Club, aprovecha del 50% de dscto en colección Plata 950 y un 30% dscto. en el resto de la tienda.

Válido del 11 al 31 de diciembre 2023, presentando tu DNI en su tienda del Centro Comercial El Polo, Local A - 212 2do Piso o indícalo vía Whatsapp.

