Proyecto que busca reelección inmediata de los rectores no se verá hoy en el Pleno | Foto: X (Captura)
Proyecto que busca reelección inmediata de los rectores no se verá hoy en el Pleno | Foto: X (Captura)
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Redacción Gestión
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El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, Segundo Montalvo, informó que el proyecto de ley que propone la reelección inmediata de los rectores y vicerrectores de las universidades públicas, será visto por el grupo de trabajo que él dirige, y no en el pleno de hoy.

“Ustedes saben que existe actualmente un Cuarto Intermedio, pero quiero recordar que en noviembre pasado , el pleno también vio un proyecto de la misma materia, donde se pidió Cuestión Previa para que regrese a la Comisión de Educación y se aprobó. Por lo tanto, corresponde a la Comisión de Educación elaborar un predictamen al respecto”, explicó.

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Sobre el particular el legislador representante de Amazonas, indicó que en los próximos días la Comisión de Educación se dedicará a la elaboración de un predictamen sobre este proyecto en cuestión.

Proyecto que busca reelección inmediata de los rectores no se verá hoy en el Pleno Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Proyecto que busca reelección inmediata de los rectores no se verá hoy en el Pleno Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

En cuanto a qué si hoy se verá el Cuarto Intermedio del proyecto de ley por el cual ha generado la protesta de los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos especialmente dijo:

“Si es que hoy me pidieran que levante el Cuarto Intermedio voy a solicitar una ampliación de tiempo hasta que se resuelva la Cuestión Previa que se aprobó en noviembre”, dijo.

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Montalvo Cubas señaló que actualmente los artículos 66 y 68 de la Ley Universitaria prohíbe la reelección inmediata y que, una propuesta contraría, estaría transgrediendo el artículo 18 de la Constitución Política del Perú, referida a la autonomía universitaria.

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