Si trabajas desde casa, a veces no es fácil conciliar la comodidad con la profesionalidad. La ropa de trabajo no es cómoda para estar en casa, pero no puedes presentarte en una videollamada profesional en pijama... ¿o tal vez sí? Desde Japón nos llega Work for Home Jammies, las camisa pijama que te permiten aparentar profesionalidad en las videollamadas del trabajo, sin perder la comodidad hogareña.

Según el portal Computer Hoy, si estás teletrabajando, lo normal es hacerlo con una ropa cómoda: un chándal, un pijama, ropa deportiva... Pero es un poco engorroso tener que cambiarte de ropa cada vez que tienes que hacer una videollamada profesional, o incluso llamadas privadas con familiares y amigos.

Akihiko Kimura, diseñador de la firma de moda japonesa LoKitho, nos propone Work for Home Jammies, una camisa pijama que es una camisa del pecho para arriba, y un cómodo pijama el resto del cuerpo. La idea es que la cámara del portátil en las videollamadas solo enfoque a la camisa, mientras tu estás cómodamente vestido con tu pijama.

Parece una locura, o una broma, pero por lo visto hay mucha gente a la que le parece una idea muy práctica, porque ya ha recaudado cuatro veces más de lo que necesitaba en KickStarter.

Work for Home Jammies se vende en tres colores, con la camisa blanca, rosa o azul, para que cambies de imagen o la combines con cualquier corbata, si es necesario. No sabemos la composición de la tela, no se especifica en la ficha de KickStarter.

También está disponible en modelos para hombre y mujer, y solo la camisa pijama, o también con pantalón de pijama a juego, para una equipación completa.

Esta camisa pijama Work for Home Jammies está disponible en KickStarter a un precio de 78 euros mas gastos de envío, aunque se debe tener en cuenta que la envían desde Japón. Los envios comienzan en el mes de junio.

Antes de pedir echa un vistazo a las tablas con las medidas, porque en Japón utilizan tallas diferentes.