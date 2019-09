“Apestar a hierba” solía ser algo malo. Ahora los influyentes de la belleza de alta gama están adoptando fragancias diseñadas para resaltar el aroma del cannabis.

Hay uno llamado Dirty Grass, un aroma terroso de US$ 185 con 500 miligramos de aceite CBD derivado de cáñamo en cada botella. Es el último lanzamiento de Douglas Little de Heretic Parfum, la nariz detrás de las fragancias naturales de Goop. Otro, Chronic (US$ 175), es de la marca sueca 19-69 y contiene notas de pomelo y musgo. Ambos están disponibles en Barneys New York.

Se unen a otros como Cannabis Eau De Parfum (US$165) de Malin + Goetz, que equilibra notas florales blancas con hierbas picantes, y Replica (US$ 126) de Maison Margiela, una oda al festival de música de Woodstock descrito con olor a “pachulí y brotes frescos”.

A medida que la marihuana gana más aceptación, tanto en la regulación legal como en la opinión pública, los creadores de fragancias están encontrando nuevas formas de trascender cualquier estereotipo persistente. También están sacando provecho de la locura del CBD que afecta a casi todas las industrias de consumo y ahora aparece en todo, desde champús y chicles hasta rimel y golosinas para mascotas.

Los investigadores estiman que el mercado para el CDB solamente en Estados Unidos podría valer casi US$ 24,000 millones para el 2023. El mercado global de fragancias se valoró en US$ 52,700 millones en el 2018 y se espera que valga US$ 72,300 millones para el 2024, según Mordor Intelligence.

Andrew Goetz, cofundador de Malin + Goetz, dice que el nombre de Cannabis Eau de Parfum de su compañía era arriesgado incluso hace cinco años, cuando fue lanzado, porque la marihuana recreativa seguía siendo mayormente ilegal. “Ahora todos están tratando de encontrar su camino y su oportunidad”, dice. Señala que la versión en vela (US$ 55) sigue siendo un éxito de ventas.

Linda Levy, presidente de Fragrance Foundation, dice que las fragancias de cannabis "parecen estar muy de moda, muy del momento". Entre los miembros de su organización se encuentran Sephora, Macy’s y LVMH.

Aunque los principales actores del mercado como, L’Oreal, Estée Lauder y Chanel, actualmente no tienen productos relacionados con el cannabis, puede ser solo cuestión de tiempo. "En los últimos dos años en la categoría de belleza, el cannabis se ha convertido en una de esas piezas de conversación reales", dice Levy.

Aroma más sutil

Una de las primeras fragancias de cannabis en el mercado fue Cannabis Flower (US$ 36), de Demeter, en 2006. Mark Crames, director ejecutivo de Demeter Fragrance Library, la diseñó para tener “ese olor a cannabis”, aunque en una versión más discreta.

"Es el verdadero olor a cannabis modificado lo suficiente, por lo que era posible usarlo", dice. "No quería que los detuvieran por conducir bajo la influencia de narcóticos mientras usaban mi colonia".

Las compradoras son en su mayoría mujeres de 35 años o menos, pero el aroma —uno de los bestsellers de Demeter que ahora aparece en alrededor de 100 tiendas— es más neutral que otros de la marca.

Las nuevas fragancias son más propensas a reproducir notas ahumadas o amaderadas, con toques de cedro y sándalo, dice Levy.

El perfumista de Heretic, Little, quien también ha creado aromas para Dita von Teese y velas para Lady Gaga, lanzó el perfume unisex Dirty Grass en mayo, que contiene notas de pimienta rosa y ralladura de limón. La botella de 50 mililitros también tiene 500 miligramos de aceite de CBD derivado de cáñamo para darle un olor ligeramente herbal. No está claro cuánto del impacto calmante del CBD tiene el perfume, pero Little dice que al respirar la fragancia puede llegar directamente al torrente sanguíneo.

Lily, una productora de CBD con sede en Brooklyn, tiene un roll-on de US$ 65 que es útil para viajes y sobre la marcha. Tiene una “mezcla de notas de madera con humo”, junto con 200 miligramos de su CDB prémium, de espectro completo.

Tanto el envase de Lily como el de Little incluyen elegantes botellas de vidrio que se dirigen a una clientela más sofisticada que los productos de marihuana en el pasado. "Puede que no estén fumando hierba en su hora del almuerzo", dice Little, "pero les encantará tener una botella de fragancia de cannabis en el baño".

Sobre Chronic, de 19-69, su creador, Johan Bergelin, lo describe como un frondoso, verde vibrante que suaviza hacia una fragancia madera de cachemira. "La marihuana está en el foco de la atención en este momento, es parte de la contracultura, es parte de la sociedad".

Chandler Burr, quien creó el departamento de olfatorio del Museo de Arte y Diseño de Nueva York, recomienda Cannabis Santal (US$50) con bergamota, naranja brasileña y notas de ciruela negra. Burr dice que el perfume, que salió en 2006, es"ridículamente bien construido y perfectamente calibrado, técnica y estructuralmente".