El precio es un 70% superior al del partido del año pasado, que se celebró en Arizona. El récord anterior de US$ 7,046 se estableció en 2021 en Tampa, Florida, cuando el partido se jugó con una capacidad muy reducida debido a la pandemia.

Se espera que el enfrentamiento del 11 de febrero entre los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco resulte muy emocionante: el ganador del Super Bowl del año pasado, los Chiefs, tendrá en el campo a Patrick Mahomes como mariscal de campo y el ala cerrada Travis Kelce, famoso en parte gracias a su novia, la cantante Taylor Swift.

Su contrincante será un equipo de la vecina California, el estado más poblado, y a solo un corto viaje de distancia en auto o en avión para muchos fanáticos. La última vez que los equipos se enfrentaron por el campeonato de la NFL, Kansas City ganó. El partido se transmitirá por CBS, Paramount+ y Nickelodeon.

Los boletos más baratos varían según el revendedor, con tarifas que van desde los US$ 8,778 en TickPick, US$ 6,480 en StubHub, US$ 7,666 en SeatGeek, Vivid Seats de US$ 6,416 y US$ 8,333 en Ticketmaster.

Las habitaciones en hoteles de lujo en Las Vegas, entre ellos el Bellagio y el Fontainebleau, rondan un precio mayor a los US$ 1,000 la noche durante el fin de semana.

El partido de campeonato de la NFC del domingo entre los 49ers y los Detroit Lions atrajo una audiencia de 56.7 millones de espectadores en Fox, según la cadena, un 19% más que el año anterior.