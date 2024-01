Mi especialización, si se puede llamar así al aprendizaje en la cancha del emprendimiento, era el uso de herramientas no-code para automatizar tareas, pero ante el boom de la IA, me tocó incorporarla en mi repertorio un par de pasos antes que el promedio. Empecé a probar herramientas y a dar charlas y paneles a personas y empresas sobre el tema. Además, creamos Kaudal GPT para guíar a los colaboradores de empresas que ya hacían proyectos de automatización en nuestra plataforma.

Sumergida en este mundo de Inteligencia Artificial, no vi venir que Taylor Swift fuese tan influyente y podía ser seleccionada como persona del año según la revista Time. Yo podía garantizar que iba a ser Sam Altman, CEO de Open AI, o incluso veía posible que nombraran a Chat GPT como “Persona del año”, reconocimiento que la revista Time le otorgó a la computadora personal en 1982.

Me gustó equivocarme. No suelo ser de las personas que se molestan cuando se equivocan. Más bien me da curiosidad descubrir qué fue lo que no vi. Por eso me puse a investigar sobre Taylor (más allá de sus canciones) y comparto con ustedes mis hallazgos sobre su admirable influencia global en la sociedad y en la economía, mucho mayor de la que tuvo Chat GPT y Open AI este año.

Primero, veamos un resumen de lo que significa este reconocimiento de “Persona del año”. Lo escogen un grupo de editores de la revista Time desde 1927 y usualmente ha sido otorgado a líderes de países, instituciones o industrias que han podido influenciar globalmente desde su individualidad, de forma positiva o negativa. En el 2022 se lo dieron al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y al espíritu de lucha de Ucrania en general. En el 2023 se lo otorgaron a Taylor Swift porque no solo ha tenido una influencia artística y social sin precedentes, sino también un impacto en la economía y en la sociedad tan grande, que Universidades como Harvard lo estudian y el Banco Central de los EEUU lo reconoce. Es interesante ver cómo Taylor está creando su propio camino en la historia, distinto e incluso desafiante del status quo, despertando verdades humanas y sumando a millones a su paso. Les comparto 5 formas no tradicionales en las cuales Taylor Swift nos influencia y enseña:

La valentía de ser vulnerable

En una época donde lo habitual ha sido mostrar perfección en las redes sociales, Taylor Swift ha optado por contar más los bajos que los altos de su vida en las canciones que escribe. En palabras de una amiga: “escuchar sus canciones es como estar leyendo su diario”. A pesar de su alto nivel de fama e influencia, el contar sus dificultades en sus canciones hace que las personas se reflejen en ellas y se sientan cercanas a ella. Y su valentía de mostrarse vulnerable va más allá de sus canciones. De hecho, fue una de las mujeres en romper el silencio en el movimiento de abuso y acoso sexual “Me too” y llegó a demandar públicamente a su agresor. Ganó el caso y exigió tan solo U$ 1 como pago simbólico, pues más importante que el dinero, era dar el ejemplo a otras mujeres de exigir respeto.

La magia de las conexiones presenciales

En una época post pandemia, donde aún prevalecen los encuentros en video llamadas y el entretenimiento en casa, Taylor Swift optó por crear su “Eras tour”, con conciertos que llenan estadios como nunca antes se ha visto. Ni los Beatles, ni Queen, ni Michael Jackson, ni nadie, ha vendido tantos tickets en conciertos. Y las personas que asisten no solo conectan con ella, sino conectan entre ellas también. Proponer matromonio, intercambiar brazaletes de la amistad, tomarle fotos a los guardias de seguridad para agradecerles y saltar tanto que lo sienten los sismógrafos, son algunas de las conexiones que comúnmente hacen sus fans en los conciertos.

La importancia de cambiar reglas injustas

En nuestro mundo moderno aún hay reglas injustas y desiguales que muchos dan por sentado. Mientras tanto, Taylor Swift ha usado su poder e influencia para cambiar unas cuantas. Por ejemplo, al inicio de su carrera, con tan solo 15 años, firmó un acuerdo típico con una disquera, el cual contemplaba que dicha disquera era la dueña de sus canciones. Para ella volver a adueñarse de sus creaciones, este año regrabó sus primeros seis álbumes, con todas las canciones ahora con el subtítulo “Taylor’s version”. Acto seguido, movió a sus fans a escuchar y comprar estas nuevas ediciones. También hace algunos años, logró cambiar las condiciones de pago que las plataformas de streaming (Spotify, Apple Music y Google play) daban a los artistas.

El valor del empleo

Este año, mientras muchos nos preocupamos sobre el impacto negativo de la Inteligencia Artificial en el empleo, Taylor Swift nos ha demostrado cuán necesario es el servicio humano en nuestra vida cotidiana. Según Time, cuando en una ciudad hay un concierto de Taylor Swift, el empleo por horas crece en un 1000%, porque se necesitan 1000 veces más personas que atiendan en restaurantes, hoteles, transporte, etc. Y una buena parte de ese empleo es curiosamente manual, con piezas de mercadería hechas a mano y vendidas o intercambiadas en los alrededores de sus conciertos.

El impacto humano en la economía

Finalmente, en una era donde las empresas más lucrativas son de tecnología, vale la pena medir y recordar el impacto que una persona, seguida por millones, puede tener en la economía local y global. Taylor Swift es un suceso económico estudiado por múltiples universidades e instituciones. No hay nada que mueva tanto la economía local en pocos días que un concierto de ella. Sus fans gastan en promedio US$ 1,300 en sus conciertos. Ni siquiera el Super Bowl genera tantos ingresos para una ciudad. La Fed reconoció su impacto positivo en la economía americana este año, el cual se estima en unos US$ 5,000 millones, cinco veces mayor al generado por Chat GPT, por ejemplo.

En un año donde la tecnología parecía abrumarnos, Taylor Swift vino a recordarnos que las personas y las conexiones humanas son irremplazables, así que me despido deseándoles un 2024 más humano, donde le entreguemos al mundo con más determinación, nuestra capacidad humana para hacerlo cada vez mejor.