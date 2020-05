Tendencias







En tiempos de sencillos, los artistas creen que los discos no pasarán de moda En medio de la presentación de “En tus planes”, su sexto álbum de estudio, el cantante español David Bisbal también rechazó que los discos hayan pasado de moda: “Puede que la tecnología así nos lo quiera hacer ver, pues en los coches ya no hay ni donde escuchar un CD, pero no es así”, sentenció.