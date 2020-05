Cada equipo de trabajo es un sistema social con características particulares y modos de operar distintos. El covid-19 generó un fuerte impacto en la fuerza laboral, pues la mayoría de empresas no estaban preparadas para asumir los cambios. Esto hizo más difícil el proceso de adaptación.

Además, los colaboradores experimentan mayor carga laboral y un ritmo de trabajo más acelerado. A ello se suma la preocupación de la enfermedad en sí misma y, en algunos casos, la posibilidad de un despido. En conjunto, estos factores producen situaciones de estrés que repercuten en el desempeño de cada uno.

“El líder debe reconocer que las condiciones de trabajo cambiaron y que en este proceso su equipo puede fallar”.



Luis Miguel Camarena, sicólogo organizacional y docente de formación de coaching ontológico de la PUCP, afirma que el rol de los líderes en esta etapa es fundamental. “Ellos son el modelo referencial de la actitud que se debe asumir frente a los desafíos”. En ese sentido, los jefes tienen la responsabilidad de mantener sicológicamente estables a sus colaboradores.

¿Cómo dar soporte al equipo?

Marleny Fabián, profesora de sicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explica que durante las crisis se visibilizan las estrategias de liderazgo vinculadas a la gestión de equipo.

“El jefe debe ser humilde para aprender, comprender las nuevas necesidades de sus colaboradores y mantener la motivación mientras se encuentran soluciones”, agrega la experta.

“Frente a la situación actual, se necesita un líder visible, que transmita confianza al equipo con comunicación constante, cercana y asertiva”, sostiene Claudia Espinoza, consultora en sicología ocupacional de Marsh.

Los rumores en momentos críticos generan temores, malos entendidos e incertidumbre, asegura Luis Miguel Camarena. “Es necesario que se absuelvan a tiempo las preocupaciones de los trabajadores para que puedan prever posibles contingencias”.

Asimismo, es importante que el jefe reconozca abiertamente las dificultades que afrontan sus colaboradores. Y tener claro que no todos los trabajadores cuentan con las mismas condiciones emocionales, recalca Marleny Fabián. De ser posible, se podría ofrecer acompañamiento sicológico a aquellos que son muy afectados por el contexto.

“Desde un sentido ético, es importante cuidar a los colaboradores, sobre todo en momentos de incertidumbre”.



Entre tanto, el líder tiene que motivar el mutuo apoyo y la identificación entre los miembros del equipo. Quien dirige también debe desarrollar una estrategia de paciencia. “Parte de la gestión de crisis es aceptar que habrá errores”, afirma Fabián.

En caso de despidos

Los expertos recomiendan conversaciones honestas y transparentes sobre la situación de la empresa para despertar en el colaborador un sentimiento de empatía. El empleador debe estar dispuesto a invertir el tiempo y los recursos apropiados para que este proceso sea asertivo.

Frente a esta posibilidad, se recomienda a los trabajadores que no lo asuman como “personal”, sino que reconozcan que los recortes inesperados son parte de una situación no planificada por la empresa.

Claudia Espinoza pone énfasis en que la clave será actuar. Es decir, actualizar el perfil laboral y mantenerse en la búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar las posibilidades de empleabilidad. Para mejorar la autoconfianza, es preciso reflexionar sobre las capacidades, resultados y aprendizajes logrados.

- Los vínculos se pueden fortalecer en cuarentena -

Úrsula Vega Benavides, Relacionista pública

En momentos en los que no podemos reunirnos “cara a cara”, ¿cómo mantener el contacto con nuestros stakeholders? Las relaciones presenciales son irreemplazables, pero no podemos ignorar las plataformas digitales para mantener los vínculos. Más aún en coyunturas inéditas como lo es el covid-19.

La pandemia nos obligó a comunicarnos de manera distinta. El desafío es mantener las conexiones a distancia y no perder todo lo construido hasta ahora. Para ello, es necesario ser más activos en redes, sobre todo en LinkedIn. Además, los mensajes que se envíen deben ser relevantes y analíticos, según el sector en el que trabaja. Este es un buen momento para fortalecer vínculos. ¿Cómo las relaciones públicas pueden ayudar a mantener nuestro negocio durante la cuarentena? La situación en la que nos encontramos no tiene precedentes. Ello genera preocupación e incertidumbre porque no sabemos de qué manera la pandemia afectará a nuestros negocios. Las empresas que hasta el momento prescindieron de las relaciones públicas deberán pensar en una estrategia de comunicación para afianzar su conexión con los clientes.