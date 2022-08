“Estamos en una posición muy incómoda. A través del comunicado, queremos que se entienda que esto puede generar un perjuicio muy grande para los clubes”, afirma Sergio Ludeña, director general de Cienciano.

El dirigente señala que han recibido una carta del Consorcio Fútbol Perú (CFP) en la que se detallan las obligaciones contractuales que están vigentes. De no cumplirlas, las sanciones serían muy grandes, de acuerdo con Ludeña. “Estamos hablando de millones de dólares. Sería la quiebra de los equipos que tenemos contrato con GolPerú”, advierte.

De la misma forma opina Adrián Gilabert, abogado del Club Universitario. “La FPF nos va a meter en un gran problema porque nos van a llevar a incumplir las cláusulas contractuales con GolPerú. Eso significa el pago de penalidades millonarias, que equivalen a lo que Universitario debe en el proceso concursal. Ni siquiera todos los activos que tiene el club alcanzarían para pagar”, indica el vocero de la “U”.

Proceso desde Chile

Los dos clubes que conversaron con Gestión coinciden en que hasta el momento la FPF no se ha comunicado con ellos. “El indicado para un tema tan importante es el presidente (Agustín Lozano), que debería haber convocado a los equipos de una vez”, señala Ludeña.

Otra preocupación gira en torno a que el proceso de licitación se esté realizando desde Chile. “Si uno quiere hacer las cosas de forma transparente, no las puedes alejar de los actores del fútbol, que son los clubes”, se queja Gilabert.

Asimismo, el abogado de Universitario señala que todo lo que saben hasta la fecha son rumores. “Ha trascendido que existe un tercero que va a comisionar 16% (en referencia al banco de inversión Landmark Alantra). A la oferta que un postor haga, hay que quitarle eso. A eso también hay que descontarle el 10% que cobra la FPF por cada contrato y además el 20% de la tributación de Chile. Es decir, solo en ese país se queda un 40% del dinero. Por lo tanto, ¿esa licitación garantiza que los clubes de fútbol obtengan más dinero por los derechos de TV? La oferta tendría que ser muy superior a la que hace GolPerú para que sea rentable”, detalla Gilabert.

Los otros clubes

Preguntados sobre la razón por la que hay solo tres clubes exigiendo transparencia y respuestas de la FPF, el directivo de Cienciano dice que en el resto de las instituciones deportivas hay desconocimiento de lo que está pasando.

El vocero de la “U”, en cambio, argumenta que los otros clubes no se han sumado porque “tal vez se han comprado el argumento de que la licitación va a ser muy superior a lo que tienen en estos momentos” (ver En Corto).

OTROSÍ DIGO

Otro club. Adrián Gilabert sostiene que la FPF le ha adelantado US$ 90 mil por derechos de TV al club ADT. “Significa que en 10 meses es casi US$ 1 millón. De manera ligera, se comienza a hacer disposición de dinero que no hay. Hay clubes a los que les han adelantado plata y no les queda otra que morderse la lengua, lamentablemente”.

EN CORTO

Tiempo. Cienciano tiene un contrato con GolPerú que va hasta diciembre. Para ellos, los ingresos por TV representan el 70% de su presupuesto. En el caso de Universitario, Gilabert sostiene que faltan varios años para que este llegue a su fin. Los derechos de TV representan alrededor del 40% del presupuesto del equipo crema.