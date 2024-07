De acuerdo con datos recabados entre septiembre y noviembre de 2023, Centro América tiene el precio promedio de banda ancha más caro, con US$105.72; mientras que la Comunidad de Estados Independientes (CIS) posee el precio más barato, de US$ 16.46.

En Sudamérica, región en dónde se encuentra Perú, el costo es de US$ 38.48, ubicándose por debajo de mitad de tabla.

A nivel global, Islas Salomón es el país con la tarifa más cara (US$ 457.84). Le siguen Burundi (US$ 304.57), Islas Turcas y Caicos (US$ 304.57), Islas Vírgenes (Británicas) (US$ 189) e Islas Bermudas (US$ 185).

Por otro lado, Sudán es el país con los precios más baratos (US$ 2.40). Después, está Argentina (US$ 5.17), Bielorrusia (US$ 7.03), Ucrania (US$ 7.35) y Egipto (US$ 8.31).

Región Precio promedio Centroamérica US$ 105.72 Oceanía US$ 105.14 Norteamérica US$ 104.33 Caribe US$ 82.94 Oriente Próximo US$ 65.75 África Sub-sahariana US$ 62.66 Europa Oriental US$ 50.01 Asia US$ 39.88 Sudamérica US$ 38.48 África del Norte US$ 22.95 Países Bálticos US$ 21.58 Europa del Este US$ 18.06 Comunidad de Estados Independientes (CIS) US$ 16.46

Costo de banda ancha en Perú

Si se analiza solo los datos de Sudamérica, Perú se posiciona en la mitad de la tabla, con un costo promedio de banda ancha de US$ 24.86.

Islas Malvinas posee el precio de internet más caro, de US$ 139.74, muy por encima del resto de países de la región.

El país más cercano es Uruguay (US$ 55.35). Le siguen Guyana Francesa y Surinam, con US$ 53.84 y US$ 34.35, respectivamente.

País de Sudamérica Precio promedio Islas Malvinas US$ 139.74 Uruguay US$ 55.35 Guyana Francesa US$ 53.84 Surinam US$ 34.35 Venezuela US$ 25 Perú US$ 24.86 Chile US$ 21.86 Paraguay US$ 21.44 Brasil US$ 21.18 Colombia US$ 20.47 Argentina US$ 5.17

A nivel Latinoamérica

De acuerdo con el informe, Argentina, Colombia y Brasil son los países latinoamericanos con los precios más asequible para contratar internet de banda ancha fija.

Un artículo de Statista indica que los hogares argentinos, por ejemplo, tienen que desembolsar unos US$ 5.17 estadounidenses por mes para contar con el servicio de internet.

Al otro lado de la frontera, los chilenos pagan casi cuatro veces más, alrededor de US$ 21.86 mensuales, por el mismo servicio. En México, el precio promedio se sitúa en US$ 32.35, mientras que en Colombia ronda los US$ 20.47.