La tarifa de telefonía móvil costaba cerca de S/ 30.00 en el 2014 por 100 minutos de voz móvil, pero ahora este mismo servicio está más cerca de costar S/ 1.00. Mientras que, en internet móvil, el costo pasó de S/ 86 por gigabyte (GB) en el 2014 a S/1.2 en 2023 .

Incluso, de acuerdo con Punku del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el precio promedio por GB de internet sigue cayendo en el 2024 y en el primer trimestre registró una tarifa de S/ 1.16. Esto evidencia que en los últimos 10 años, la tarifa de internet se viene reduciendo en más de 98%.

Para el gerente de Políticas Públicas del IPE, Víctor Fuentes, las tarifas podrían seguir bajando debido al alto nivel de competencia que existe en el mercado de telecomunicaciones, que tiene cuatro grandes operadores, y el interés que existe por generar nuevas inversiones . Sin embargo, el economista señala que lo importante no es solo reducir las tarifas sino impulsar mejoras en otros aspectos.

“Las tarifas mantienen esa tendencia decreciente, más bien los desafíos pendientes están más vinculados a lo que nos falta hacia adelante, tiene que ver con más cobertura y mejor el nivel de servicio. Creo que sí hay apetito de los inversionistas en el sector por desplegar estos proyectos de tecnología, para cerrar las brechas de telecomunicaciones”, comentó a Gestión.

Fuente señala que, pese al creciente interés en generar inversiones en telecomunicaciones, será difícil poder aterrizar en inversiones concretas si es que no tenemos un marco regulatorio eficiente y un regulador que esté acorde a un mercado que no es el mismo de hace 30 años.

El representante del IPE señala que las tarifas más bajas representan mayores retos para las empresas en un mercado tan competitivo, por lo que es importante repensar el rol de la regulación para evitar que genere costos que impidan que la actividad en el sector telecomunicaciones sea sostenible.

“Esa desregulación tiene que ver desde aspectos vinculados a, por ejemplo, cómo el esquema de multas termina perjudicando a este nivel de competencia tan duro a una empresa. El 70% de las interrupciones en el servicio de telecomunicaciones están vinculadas a caídas en la provisión de energía eléctrica energía comercial, pero una parte importante de estas interrupciones para las empresas significa dejar de recibir ingresos y por otra parte puede significar multas , entonces este tipo de regulaciones en un mercado tan competitivo requieren ser repensadas”, explicó.

Otros datos: Entre 1994 y 2023, la participación de las telecomunicaciones en la economía se multiplicó 3 veces, de 1.6% a 5.1% del PBI. En 2023, mientras la inversión privada cayó 7.3%, en el sector telecomunicaciones las inversiones crecieron 11.2%

La exviceministra de Comunicaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y socia de Nakagawa Consultores, Virginia Nakagawa, considera en que, antes de pensar en una regulación que reduzca aún más las tarifas de telecomunicaciones, se debe buscar que estos servicios lleguen a todas las zonas del país.

Nakagawa indica que al ajustar más las tarifas de alguna manera se genera un desincentivo para las inversiones, pues se reducen los recursos para que las empresas puedan crecer en las zonas que no están siendo atendidas: “No se está creciendo la competencia en las áreas no atendidas”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 52.8% de la población rural tiene acceso a internet, es decir, cerca de 5 de cada 10 peruanos en las áreas rurales no lo tienen .

“En Perú, la zona rural viene siendo la más deficitaria hablando de internet móvil y el indicador de internet fijo es terrible. Si bien tenemos que regular las tarifas, también hay que incentivar la conectividad, que haya mayor reducción de la brecha digital porque sino ¿de qué transformación digital estamos hablando cuando la gente no tiene internet? La base debe ser la conectividad digital”, comentó.

La especialista afirma que las empresas concesionarias del ámbito privado son las que mejor han desarrollado la conectividad, pero ha llegado un momento en que el modelo necesita ajustes importantes.

“ Queremos que crezca la conectividad, pero estamos llegando a un punto en que para crecer en esas zonas no atendidas no hay rentabilidad, no hay ningún proyecto que sea rentable . El Estado está yendo con los proyectos de banda ancha, pero hasta ahora no se están entregando, solo hay en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Lambayeque, son 5 de 18″, indicó.

Nakagawa agrega que, si bien los datos de la Secretaría de Gobierno Digital y transformación digital del Gobierno muestran que estamos a un nivel óptimo en cuanto a normas, en lo respectivo a la conectividad no se están tomando las medidas necesarias, lo que nos lleva a que quedemos por detrás de países como Chile, Colombia y Brasil en la revolución digital en América Latina.

Otros datos: El avance de las telecomunicaciones en el Perú generó una recaudación tributaria de S/ 45,065 millones en las últimas dos décadas. Con los aportes generados por el sector, que ascendieron a S/ 3,262 millones en el 2023, el Estado podría financiar: El salario de 1.1 millones de docentes públicos, 2.5 veces el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, o la construcción de 1,688 kilómetros de carreteras.

