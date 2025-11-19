Con más de 350 beneficios exclusivos, El Club de Suscriptores reafirma su compromiso de ofrecer promociones que pueden disfrutarse tantas veces como se desee, demostrando que el ahorro diario realmente vale la pena.

“Desde Club El Comercio buscamos transformar la experiencia de nuestros suscriptores con una herramienta que les facilite el día a día. La nueva app integra funciones como la geolocalización de beneficios, la calculadora del ahorro y la tarjeta ID, la cual permitirá descubrir el estado de la suscripción. Así, cada suscriptor podrá descubrir, gestionar y aprovechar sus descuentos de manera más intuitiva y personalizada, convirtiendo el ahorro en una experiencia diaria y tangible”, señaló José Miguel de Ita, gerente de Marketing y Data de El Comercio.

Una experiencia más fácil, completa y personalizada

La nueva app de del Club de Suscriptores se convierte en el eje de la experiencia del suscriptor, integrando herramientas que simplifican el uso de beneficios y promueven su aprovechamiento en la vida cotidiana.

Ubica+: con el geolocalizador, se podrán encontrar los establecimientos afiliados al Club y llegar fácilmente a ellos a través de Waze o Google Maps.

Descubre+: verifica el estado de tu suscripción de forma rápida y práctica al momento de usar los beneficios

Expresa+: permite compartir reseñas y calificar experiencias. Además, guarda los beneficios preferidos y repítelos las veces que se desee.

Ahorra+: muestra en tiempo real cuánto se ahorra con la suscripción, comprobando que realmente “repetir sale a cuenta”

Disfruta+: Descubre los beneficios más populares del Club de Suscriptores entre todos los suscriptores.

Cómo acceder a la nueva app

La aplicación ya está disponible para descarga gratuita en App Store y Google Play.Los suscriptores pueden ingresar con su usuario y contraseña de Gestión y comenzar a disfrutar de los beneficios ilimitados del Club de Suscriptores. Sobre el Club de Suscriptores

Club El Comercio es el programa de beneficios exclusivo para suscriptores de El Comercio y Gestión. Ofrece más de 350 descuentos y promociones en restaurantes, entretenimiento, viajes, moda, belleza, educación y más, disponibles de forma ilimitada y sin restricciones de medio de pago.