Nuevamente en problemas. La crisis financiera y el desorden dirigencial que afrontaba el FC Barcelona parecía llegar a su fin, o al menos así lo hacían parecer sus buenos resultados en La Liga de España. Sin embargo, un nuevo percance a tocado la puerta de Joan Laporta: el caso Dani Olmo.

En el último mercado de fichajes el Barça concretó la incorporación del futbolista español Dani Olmo en una operación de 48 millones de euros fijos más 7 millones de euros en variables. Los blaugranas habían inscrito a Olmo hasta el 31 de diciembre de 2024 con el 80% del salario del jugador Andreas Christensen, apoyados por una excepción que permite a los clubes sustituir a los jugadores ausentes durante largos periodos.

La licencia para que Dani Olmo jugara bajo las circunstancias previamente mencionadas, acabó. El plazo dado por LaLiga para que obtuviera y documentara los ingresos para ajustarse al control económico, que les permita el fichaje del futbolista, expiró. No obstante, se ha solicitado una nueva licencia.

El motivo esgrimido por el Barcelona para formular esta petición a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) es que en aproximadamente 48 horas tendrá depositados parte de los 100 millones de euros que cobrará por la cesión de la explotación de parte de los palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou.

¿Cuánto dinero perdería el FC Barcelona?

Si finalmente Dani Olmo no puede seguir en el cuadro azulgrana porque el Barcelona no cumple con la normativa del control económico impuesta por LaLiga, quedará libre para fichar por cualquier club. Pero eso no evitaría el pago de su incorporación. Es decir, de todas formas el club español deberá pagar el monto acordado para su fichaje: 48 millones de euros.

Pero eso no es todo. A esto hay que añadir, los 55 millones de euros que el Barça pactó con el RB Leipzig por su traspaso hace solo cinco meses. Cabe destacar que esta es una cantidad que todavía no está pagada del todo y que el club azulgrana deberá seguir abonando en las próximas temporadas.

Por último, el club español estaría perdiendo cerca de 60 millones de euros adicionales por una posible venta del jugador, ya que al quedar como pieza libre, puede ser contratado por cualquier equipo a costo cero.

Estaríamos hablando de 163 millones de euros en pérdida.

Situación actual

El FC Barcelona ha solicitado una nueva licencia, para que Dani Olmo y Pau Víctor (que es otra historia) puedan ser inscritos en esta temporada. Se busca garantizar su inscripción hasta el 30 de junio de 2025.

Según los medios de comunicación españoles, esta medida daría al Barcelona un tiempo adicional para solventar problemas. El 3 de enero es una fecha clave para definir la situación del futbolista español.