¿Quieres ver las películas nominadas al Oscar antes de la 94 entrega de los Premios de la Academia el 27 de marzo? Hay muchas maneras de lograrlo, incluyendo una ida al cine en algunos casos, aunque una buena parte está disponible en streaming.

A continuación, una lista de las películas nominadas y dónde encontrarlas. Las fechas y servicios pueden variar por país. En caso de no mencionar una excepción, están actualmente disponibles para Estados Unidos y Latinoamérica bajo el mismo servicio de streaming.

Netflix

“The Power of the Dog” (“El poder del perro”) — La principal candidata con 12 nominaciones, incluyendo a mejor película y dirección, para Jane Campion, y menciones para los actores Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee. Cumberbatch interpreta a un ranchero de Montana con una amenazadora arrogancia en una historia gótica llevada a las planicies de los westerns.

“Don’t Look Up” (“No miren arriba”) — La comedia apocalíptica de Adam McKay consiguió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película, guion original y música original. La sátira sobre el cambio climático protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence le da a la Tierra seis meses antes de que un enorme cometa destruya el planeta.

“tick, tick ... BOOM!” — Andrew Garfield se ganó una nominación al Oscar por su retrato de Jonathan Larson, quien revolucionó el teatro al crear el musical “Rent”. La adaptación de un musical autobiográfico de Larson, quien falleció repentinamente a una temprana edad en 1996, es la ópera prima de Lin-Manuel Miranda y también recibió una nominación a mejor edición.

“The Lost Daughter” (“La hija oscura”) — Protagonizada por Olivia Colman, Jessie Buckley y Dakota Johnson, recibió tres nominaciones al Oscar incluyendo las de Colman y Buckley. La adaptación de una novela de la escritora italiana Elena Ferrante es un drama psicológico en el que Colman y Buckley interpretan el mismo personaje en diferentes edades, la complicada académica de literatura Leda Caruso, en unas vacaciones en Grecia.

“The Mitchells vs. the Machines” (“La familia Mitchell vs. las máquinas”) — La rara familia Mitchell debe controlar una revuelta de aparatos electrónicos en el mundo durante un viaje en carretera para dejar a su hija Katie (cuya voz en inglés hace Abbi Jacobson) en su primer año de estudios cinematográficos en la universitadad. Gracias al cielo hay dos robots buenos. La película nominada a mejor cinta animada es dirigida por Mike Rianda, quien actuó en la serie de “Gravity Falls”. También se puede rentar en Apple TV+, Disney+, Vudu, Redbox y otros servicios.

“Madres paralelas” – Protagonizada por Penélope Cruz y Milena Smit y dirigida por Pedro Almodóvar, sigue a dos madres solteras que se conocen en el hospital, donde sus recién nacidas son accidentalmente cambiadas al nacer. La película española le valió a Cruz su cuarta nominación al Premio de la Academia, esta vez a mejor actriz, y también la cuarta nominación al Oscar a Alberto Iglesias por su música original. Actualmente se presenta en cines selectos y el 18 de febrero llegará a Latinoamérica por Netflix.

HBO Max

“Dune” (“Duna”) — Tras su paso por cines está actualmente disponible en Latinoamérica en HBO Max, mientras que en Estados Unidos el público puede recurrir a rentas y compras digitales. La saga desértica de ciencia ficción está basada en la novela clásica de Frank Herbert de 1965 y recibió diez nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película y cinematografía. Es protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya y dirigida por Denis Villeneuve.

“King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”) — Dirigida por Reinaldo Marcus Green, cuenta la historia de Richard Williams, padre, entrenador e impulsor de las estrellas del tenis Venus y Serena Williams. Protagonizada por Will Smith, consiguió seis nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película, mejor actor para Smith, mejor actriz de reparto para la joven Aunjanue Ellis y mejor canción original por “Be Alive” de Dixson y Beyoncé Knowles-Carter. Es una versión íntima y autorizada de la familia y su ascenso de la violenta ciudad de Compton, California, a la cima del tenis mundial. Disponible en Latinoamérica en HBO Max, y en Estados Unidos para renta o compra digital.

“Nightmare Alley” (“El callejón de las almas perdidas”) — La versión del director mexicano Guillermo del Toro del clásico del cine noir de 1947 recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película y cinematografía. El elenco es realmente estelar: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y David Strathairn. Cuenta la historia del breve ascenso de un guapo estafador de feria que se convierte en un altamente remunerado artista. Actualmente está disponible para streaming en Estados Unidos en HBO Max y Hulu. En México y Latinoamérica se encuentra en cines.

“The Eyes of Tammy Faye” (“Los ojos de Tammy Faye”) — El ascenso y la caída de la poderosa pareja de “televangelistas” compuesta por Tammy Faye y Jim Bakker le valió a Jessica Chastain su tercera nominación al Oscar. La película también fue nominada a mejor maquillaje y peinado, algo notable para la exhuberante Tammy. Andrew Garfield interpreta a Bakker. Disponible en HBO Max en Estados Unidos, pero no en Latinoamérica.

Hulu

“Spencer” — La interpretación de Kristen Stewart como la voluble princesa Diana le valió una nominación al Oscar como mejor actriz después de ser desairada por la Academia Británica de Cine y el Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés). El director chileno Pablo Larraín toma un enfoque surrealista en esta película biográfica. Aunque las reseñas fueron mixtas, algunos críticos la consideran una mirada evocadora y artística a una de las mujeres más famosas del mundo. Se desarrolla el fin de semana de Navidad con la familia real que precedió su divorcio del príncipe Carlos. La película está disponible para los suscriptores de Hulu en Estados Unidos, y en cines en México y otros países de Latinoamérica.

“Flugt” (“Flee”) — Con la excepción de algunas imágenes de archivo, esta ganadora del gran premio del jurado en Sundance es completamente animada. Es la historia de Amin, el seudónimo de un chico refugiado que fue amigo del cineasta Jonas Poher Rasmussen en su pueblo típico danés cuando él tenía 15 años. Amin no hablaba sobre su pasado en Afganistán o sobre su familia cuando eran niños. A Amin le llevó 20 años abrirse a su amigo. Disponible en Hulu en Estados Unidos.

“Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)” (“Summer of soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)”) — Gracias a Ahmir “Questlove” Thompson, el Festival Cultural de Harlem de 1969 recibió su debida atención y una nominación al Oscar al mejor documental. Realizado en el Parque Mount Morris (ahora llamado Parque Marcus Garvey), la película incluye actuaciones de Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & the Family Stone, Gladys Knight & the Pips, Mahalia Jackson, B.B. King, The 5th Dimension y más en este festival. Disponible en Hulu en Estados Unidos y en Latinoamérica en Star+.

Amazon Prime Video

“Belfast” — Basada en la infancia de Kenneth Branagh, esta película en blanco y negro recibió siete nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película y dirección para Branagh, mejor actriz de reparto para Judi Dench y mejor actor de reparto para su esposo en pantalla, Ciarán Hinds. Jamie Dornan se quedó sin una nominación. La película fue una de las primeras filmadas en Gran Bretaña después del cierre por la pandemia en el 2021. Presenta a Dornan como un padre en Belfast que lucha por mantener segura a su familia cuando comienza el conflicto norirlandés, conocido en inglés como The Troubles, en 1969. Estuvo disponible para los suscriptores de Amazon Prime Video; ahora sólo se puede rentar en ese servicio de streaming y otros como Apple TV+, YouTube, Redbox y Vudu en Estados Unidos. En México, se estrena en cines el 24 de febrero.

“Being the Ricardos” (“Ser los Ricardo”) — Esta mirada tras bambalinas al trabajo y matrimonio de la estrella Lucille Ball y el actor y productor cubano Desi Arnaz recibió tres nominaciones en los apartados de actuación: para Javier Bardem como Desi, Nicole Kidman como Lucy y J.K. Simmons en un papel de reparto. Aaron Sorkin creó una entrañable y aguda dramatización de una semana especialmente difícil durante las grabaciones del clásico programa de comedia “I Love Lucy”.

“Coming 2 America” (”Un príncipe en Nueva York 2″) — Esta popular secuela de Eddie Murphy recibió una nominación a mejor peinado y maquillaje. Murphy retoma su papel como el príncipe Akeem — y otros tres personajes — en la comedia dirigida por Craig Brewer que hará que las mujeres revisen cosas en Zamunda tras el movimiento #MeToo. Sí es patriarcal y todavía hay bañistas obedientes. Jermaine Fowler, Tracy Morgan, Arsenio Hall, Leslie Jones y KiKi Layne también actúan en ella.

Apple TV+

“CODA” (“CODA: Señales del corazón”) — Apple recibió su primera nominación a mejor película con este drama que también hizo historia con el nominado a mejor actor de reparto Troy Kotsur, el segundo actor sordo postulado a un Oscar (su compañera de “CODA” Marlee Matlin fue la primera, en 1987). También fue nominada a mejor guion adaptado. La película presenta a la familia Rossi de Gloucester, Massachusetts. Ruby, quien está por salir del bachillerato, es la única integrante de la familia que puede oír y muchas veces su vínculo con el resto mundo.

“The Tragedy of Macbeth” (“La tragedia de Macbeth”) — Dirigida por Joel Coen con Denzel Washington como un Macbeth encanecido que sabe que la profecía de las brujas le ha dado la última oportunidad de ser lo que quiere, no, ¡más bien lo que merece! Ser rey de Esocia. La interpretación shakesperiana de Washington en este filme en blanco y negro le valió su 10a nominación al Oscar, esta vez a mejor actor. La película también fue nominada a mejor cinematografía y diseño de producción. Es coprotagonizada por Frances McDormand.

Disney+

“Encanto” — Hay algo especial en esta película animada de Disney. Más bien, hay algo en la música que ha emocionado a muchos. La banda sonora fue la primera en encabezar la lista de Billboard desde el 2019. Su canción “We Don’t Talk About Bruno” (“No se habla de bruno”) se convirtió en la canción más popular de una película animada de Disney en más de 26 años, superando incluso a “Let It Go” de “Frozen”. La magia musical corrió a cargo de Lin-Manuel Miranda. La historia también es mágica: presenta a la familia Madrigal, que vive bajo un encanto en las montañas de Colombia. Miranda fue nominado a mejor canción por “Dos oruguitas”, interpretada por el cantante colombiano Sebastián Yatra. También fue postulada a mejor cinta animada y mejor música original por el trabajo de la compositora latina Germaine Franco.

“Luca” — La película de Disney y Pixar sobre un niño y su verano en la Riviera italiana está nominada a mejor película animada. Jacob Tremblay hace la voz de Luca en su versión original en inglés, y Jack Dylan Grazer la de su amigo Alberto. Dirigida por Enrico Casarosa, la cinta ofrece mucha diversión marina, pero los dos amigos tienen un secreto monstruoso.

“Raya and the Last Dragon” (“Raya y el último dragón”) — Otra nominada a mejor película animada. Se trata de un viaje a Kumandra, donde una fuerza maligna destruyó la armonía entre los humanos y los dragones hace 500 años. Los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora el mal está de vuelta y la guerrera Raya va en busca de una legendaria dragona para reestablecer el orden. La cinta es codirigida por el mexicano Carlos López Estrada.

En cines

Entre las nominadas al Oscar hay algunos títulos notables que sólo están disponibles en cines, por ahora.

Entre ellas “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson, nominada a mejor película, dirección y guion original. Se desarrolla en el soleado sur de California en la década de 1970 como una carta de amor al Valle de San Fernando de la juventud de Anderson. En Chile se estrena el 17 de febrero y en México el 24.

“Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”) del director japonés Ryusuke Hamaguchi. Es un drama de tres horas que compite en importantes categorías de los Oscar, incluyendo mejor película, dirección y guion adaptado. Está adaptada de un cuento de Haruki Murakami y sigue a un actor viudo interpretado por Hidetoshi Nishijima. El actor busca un chofer y termina con una taciturna veinteañera interpretada por Toko Miura. Una conmovedora amistad se desarrolla con un trasfondo de pérdida y dolor. Aún no hay fecha de estreno para Latinoamérica.

La nueva versión de Steven Spielberg del clásico de 1961 “West Side Story” (“Amor sin barreras”) todavía se presenta en cines de Estados Unidos y México, pero estará disponible para los suscriptores de Disney+ desde el 2 de marzo. La versión de Sipielberg recibió siete nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película y dirección. Ariana DeBose, de origen puertorriqueño, fue nominada a mejor actriz de reparto por su interpretación de Anita. Spielberg, Tony Kushner y Steven Sondheim fueron a lo profundo para replantear la clásica historia de estos Romeo y Julieta neoyorkinos.