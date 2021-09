Domingo Seminario no soporta la idea de saber que, en promedio, pasamos 27 años de nuestras vidas durmiendo. “¡Es horrible!”, exclamó el CEO de Joinnus en la charla TED que expuso hace dos años. Ante el temor de ver su vida pasar sobre una cama, decidió dormir solo cuatro horas al día desde que era niño. Dicho religioso hábito, en sus cálculos, le permitiría ver 3,500 series, leer 28,400 libros o escuchar 1.7 millones de canciones más que el resto de mortales.

¿Diría que para usted el tiempo está en contra o a favor?

Siempre en contra. Me falta tiempo para trabajar, para estar en familia, divertirme.

¿Y para dormir?

Siento que dormir me quita el tiempo para hacer otras actividades. Pero esto es muy personal. Otros invierten su fin de semana en dormir porque sin 8 horas de sueño no son eficientes.

¿Dónde está el punto de equilibrio?

Cuando eres lo más proactivo posible para hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. A veces, cuando tienes más tiempo te vuelves menos eficiente y dejas todo para el final.

¿Le asusta procrastinar?

Hace tiempo no tengo los minutos para hacerlo. Es más, me encantaría procrastinar (ríe), pero si tengo un espacio lo uso en algo.

Dicen que el tiempo es dinero. ¿Qué tanto le gusta su trabajo en función del tiempo?

La mayoría de veces pienso que no estoy perdiéndolo. Por el contrario, lo estoy invirtiendo en generar una solución para resolver un problema. Y eso es lo que me gusta.

Disfruta el tiempo libre como piloto de autos...

Sí, lo soy desde el 2013. Nací en Tacna y mi papá siempre estuvo metido en el automovilismo. Fue uno de los que fundaron el autódromo de allí y corrió el rally. Así que desde chico me prestaban el auto.

¿Cuándo empezó a competir?

Recién cuando regresé de hacer mi maestría en España. Hubo una etapa de aprendizaje y desde el tercer año empezamos a ganar campeonatos.

¿Extraña conducir?

Más de lo que pensaba. Eran escapadas de fines de semana a Tacna en los que de paso visitaba a mi papá. Extraño también la adrenalina y cómo me desestresaba correr una carrera. No lo he podido reemplazar con nada.

¿Cuál diría que es su talón de Aquiles?

Me gustan las cosas a mi manera, pero a veces me puedo saturar de trabajo por no saber delegar. Soy bastante perfeccionista.

¿Eso le afectó en los inicios de Joinnus?

En ese momento sirvió mucho porque son muy pocas personas que tienen que hacer de todo. Pero luego con Joinnus aprendí a delegar y depender mucho de mi equipo porque la mayor parte de sus tareas no las sé hacer.

¿Qué es lo que más le puede incomodar de un equipo?

Que no sea proactivo, proponga soluciones o se comunique bien. Es fundamental para mí que se expresen y respeten otras formas de pensar.

¿Le ha tocado separar a alguien del equipo?

Sí, claro.

¿Le costó?

Y todavía me sigue costando.

¿Cómo le dice a alguien que se tiene que ir?

Lo principal es que entienda que en este equipo tiene que ser compatible lo que se hace con el espíritu de la empresa. Por ahí va el discurso.