Los estudios están mostrando un conjunto más diverso de rostros en la pantalla grande, y está dando sus frutos.

Más de 40% de las 100 películas más vendidas en 2019 tenían un personaje femenino principal, un récord histórico, según un estudio publicado el martes por USC Annenberg Inclusion Initiative en University of Southern California. Además, casi un tercio de las mejores películas tenían un actor principal o coprotagonista de un grupo racial o étnico subrepresentado, también el índice más alto desde que USC comenzó a rastrear datos en 2007.

Diversificar a los personajes que aparecen en la pantalla grande valió la pena. Walt Disney Co., que incorporó el mayor porcentaje de mujeres y minorías de todos los principales estudios, tuvo un año excepcional. En promedio, las películas que incluyeron un personaje principal no blanco ganaron US$ 1,300 millones en taquilla para Disney, convirtiéndolos en unos de los vendedores más grandes de todos los tiempos.

“Queda claro que Hollywood está tomando medidas para crear historias más inclusivas y que esas películas se están conectando con el público”, dijo Stacy L. Smith, fundadora de USC Annenberg Inclusion Initiative, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Si bien el estudio mostró que las historias más representativas se conectan con el público, eso aún no se ha traducido en diversidad en los premios de la industria. En los Óscar de este año, el domingo, solo una persona no blanca se encuentra entre los 20 actores que compiten por los cuatro premios de actuación. Además, ninguna mujer fue nominada en la categoría de mejor directora, aunque un estudio anterior mostró que el porcentaje de directoras aumentó a un récord de 11% el año pasado.

El estudio también halló que la actuación es tema de mujeres jóvenes. Aunque 43% de las 100 películas más taquilleras en 2019 presentaban una protagonista, solo 3% tenían una protagonista de más de 45 años.