Williams, de 40 años, dice que se centrará en su familia y en su firma de capital de riesgo después del tenis. Ella espera algún día administrar un fondo de US$ 1,000 millones.

“Es lo que realmente me gusta hacer”, dijo Williams en una entrevista con Bloomberg justo antes de que anunciara su retiro este mes. “Me gusta hablar con los fundadores, hacer preguntas y aprender sobre negocios”.

Se espera que Flushing Meadows de Nueva York sea el sitio de la última competencia de Williams como profesional. Su partido de primera ronda contra Danka Kovinic de Montenegro está programado para el lunes a las 7:00 p.m. en el Estadio Arthur Ashe, y desde ya se perfila como una celebración memorable.

Independientemente de cuánto avance en el torneo de este año, dejará su deporte como una de las mejores deportistas de todos los tiempos después de ganar 23 torneos de Grand Slam en una carrera de 27 años que comenzó cuando apenas era una adolescente.

Su éxito también la ha seguido fuera de la cancha. A principios de este año, Serena Ventures, su empresa de capital de riesgo en etapa inicial, recaudó US$ 111 millones de bancos e inversionistas individuales. Williams ha fungido como inversionista ángel durante la última década, invirtiendo dinero en docenas de compañías, incluidas Impossible Foods, Daily Harvest y MasterClass.

“Me gusta ser buena en lo que hago y realmente disfruto estar al tanto de lo que estoy haciendo”, dijo Williams. “Obviamente tendré que trabajar mucho para llegar allí, pero tengo mucho impulso. Estoy motivada para continuar trabajando duro y hacer lo que sea necesario para estar al más alto nivel”.

Además de su fondo, Williams también posee una participación en los Miami Dolphins y tiene una línea de moda llamada S by Serena. Como prolífica figura de patrocinio a lo largo de su tiempo en el tenis, Williams seguiría trabajando con varias de las marcas más importantes del mundo, incluidas Nike Inc., Gatorade de PepsiCo Inc., Delta Air Lines Inc. y JPMorgan Chase & Co.