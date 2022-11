Ahora que Tom Brady, la estrella de la liga de fútbol americano (NFL), anunció su divorcio de la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, después de 13 años de matrimonio y dos hijos en común, salta la pregunta: ¿A cuánto asciende la fortuna del deportista?

“En los últimos días, mi esposa y yo ultimamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Hemos llegado a esta decisión de manera amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos”, dijo Brady en Instagram.

Brady, de 45 años, es uno de los atletas más destacados de Estados Unidos. A lo largo de más de 20 años de carrera, se ha convertido en el mariscal de campo estrella y ha hecho historia en la NLF. Ha ganado siete veces el Super Bowl y compitió en 10 juegos. Tiene el récord de más victorias en el Super Bowl en los más de 100 años de historia de la liga. También tiene el récord del jugador que ha competido en más Super Bowls. A continuación, conoce a cuánto asciende la fortuna del deportista.

Con los Buccaneers, Tom Brady gana su séptimo Super Bowl (Foto: EFE)

¿CUÁL ES LA FORTUNA DE TOM BRADY?

Tom Brady tiene una fortuna de US$ 250 millones, con US$30 millones ganados cada año, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

La mayor parte del patrimonio neto de Brady proviene de sus salarios en la NFL, pero gran parte de su dinero también proviene de negocios secundarios.

En 2013, Brady lanzó su propia marca de estilo de vida, TB12. También tiene su propia productora, 199 Productions, que creó en 2020 y se encarga a desarrollar documentales, largometrajes y programas de televisión.

El deportista, además, ha realizado campañas para varias marcas a lo largo de los años, entre ellas Wheaties, UGG, Movado, Smart Water y Tag Heuer. En 2020, Brady publicó su primer libro, The TB12 Method: How to Do What You Love, Better. Fue un éxito de ventas en New York.

FICHA DE TOM BRADY

Valor neto: US$250 millones

US$250 millones Salario anual : US$30 millones

: US$30 millones Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1977 (45 años)

3 de agosto de 1977 (45 años) Lugar de nacimiento: San Mateo, California, en Estados Unidos

San Mateo, California, en Estados Unidos Género: Masculino

Masculino Altura: 6 pies 3 pulgadas (1,93 m)

6 pies 3 pulgadas (1,93 m) Profesión : jugador de fútbol americano

: jugador de fútbol americano Nacionalidad: estadounidense.

¿CÓMO SE CONOCIERON GISELE BÜNDCHEN Y TOM BRADY?

La pareja se conoció en una cita a ciegas organizada por un amigo en común en diciembre de 2006, saliendo por algunas semanas, para luego formalizar su relación en los últimos días de enero de 2007.

De acuerdo con la modelo brasileña, fue amor a primera vista. “Lo supe bien, la primera vez que lo vi. En el momento en que lo miré, él sonrió y pensé: ¡Esa es la sonrisa más hermosa y carismática que he visto!”, confesó.

Brady y Bündchen se casaron en 2009 y tienen dos hijos, Benjamin de 12 años y Vivian Lake, de 9. Brady también tiene un hijo de 15 años, John Edward, con su expareja Bridget Moynahan. En 2022 anunciaron su divorcio.