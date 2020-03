Coronavirus: ¿Por qué la gente compra papel higiénico? Opinan cuatro expertos

A medida que el coronavirus continúa propagándose por todo el mundo, la ansiedad aumenta. Los compradores temerosos de las medidas de cuarentena han estado almacenando suministros para aguantar una o dos semanas de aislamiento.

En los últimos días hay noticias de escasez de desinfectante de manos y advertencias de que las baterías y otros artículos electrónicos podrían ser los siguientes. Sin embargo, el aumento de la demanda de un producto en particular ha dejado vacíos los estantes de los supermercados: el papel higiénico.

Por ejemplo, las tiendas en Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda también se han quedado sin los preciosos rollos sanitarios. En Hong Kong, unos ladrones asaltaron un supermercado a punta de pistola para robar una entrega.

¿Pero por qué papel higiénico? La pregunta ha estado en el aire durante al menos un mes, pero ahora es difícil de esquivar. Hemos preguntado a cuatro expertos por sus ideas al respecto.

NIKI EDWARDS, ESCUELA DE SALUD PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUEENSLAND:

El papel higiénico simboliza el control. Lo usamos para «ordenar» y «limpiar». Además, está relacionado con una función corporal que es algo tabú.

Cuando las personas se hacen conscientes del riesgo del coronavirus, temen perder el control. El papel higiénico es una forma de mantener el control sobre la higiene y la limpieza.

La gente no parece interesada en los sustitutos. Los estantes de los supermercados todavía están llenos de otras toallas de papel y pañuelos de papel.

Los medios tienen mucha responsabilidad con respecto a las noticias sobre este virus y los mensajes al público. Si bien es crítico que haya transparencia sobre las amenazas es crítica, fomentar la histeria y promover comportamientos inapropiados está lejos de ser el ideal.

BRIAN COOK, PROYECTO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, UNIVERSIDAD DE MELBOURNE:

Es una pregunta interesante. Mi sospecha es que tiene que ver con la forma en que las personas reaccionan al estrés: quieren tener un elemento que represente comodidad y seguridad. Para muchos occidentales hay un «factor de asco» asociado con limpiarse sin papel.

También creo que hay un elemento pragmático. El papel higiénico es un producto que ocupa mucho espacio y, por lo tanto, no es algo que las personas tengan almacenado en circunstancias normales.

Es probable que muchas personas también usen papel higiénico como pañuelo y, por lo tanto, se imaginen que necesitan mucho más si tienen gripe o una enfermedad similar a la gripe.

Abastecerse de papel higiénico también es una acción relativamente barata, y a las personas les gusta pensar que están «haciendo algo» cuando se sienten amenazadas.

DAVID SAVAGE, NEWCASTLE BUSINESS SCHOOL, UNIVERSIDAD DE NEWCASTLE:

Creo que es el producto perfecto. Es no perecedero y es uno de los pocos productos de los que puedes abastecerse que está garantizado que al final vas a usar.

No lo sé con certeza, pero sospecho que la mayoría de las personas solo compran papel higiénico cuando se acaba, lo que podría ser un problema si necesitan permanecer aisladas durante dos semanas.

Así que creo que esto es solo un proceso de preparación, porque hemos visto que el papel higiénico se ha convertido en un bien escaso en otros lugares.

ALEX RUSSELL, FACULTAD DE SALUD, CIENCIAS MÉDICAS Y APLICADAS, UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUEENSLAND:

Hay varios factores en juego. Las personas no solo almacenan papel higiénico. Se venden todo tipo de artículos, como mascarillas y desinfectante para manos. Cosas como productos enlatados y otros alimentos no perecederos también se venden bien.

La gente está asustada y se está refugiando. Están comprando lo que creen que necesitan y uno de estos artículos es papel higiénico.

Creo que estamos viendo la falta de papel higiénico más que las otras cosas porque los paquetes de papel higiénico son artículos grandes que ocupan mucho espacio en los estantes. Ver un producto pequeño vendido en el supermercado (como desinfectante de manos) no es tan inusual, y es solo un pequeño agujero en el estante que a menudo se llena temporalmente con productos cercanos.

Pero si el papel higiénico desaparece, es una gran cantidad de espacio en los estantes que no se puede reemplazar fácilmente con otras cosas cercanas.

Una segunda razón por la que podríamos notarlo más es porque no hay sustitutos evidentes. Si el supermercado no tiene un ingrediente particular para la cena, puedes cambiarlo o hacer una cena completamente diferente.

Pero si no hay un rollo de papel higiénico eso es bastante frustrante para todos. Claro, tienes pañuelos de papel o toallitas de papel, pero no es lo mismo, ¿verdad?

Tomado de Quo