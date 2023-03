Para ver la ceremonia de los Oscar 2023 en vivo y en directo, podrás hacerlo a través de diferentes canales de TV, link streaming y aplicaciones móviles que te brindamos a continuación. Cabe destacar que la gala se celebrará este 12 de marzo de 2023, donde los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas volverán al Dolby Theatre de Los Angeles, su lugar más emblemático. Aquí, los detalles que debes considerar.

¿Qué canal transmite los Oscar 2023 en vivo?

En Estados Unidos, la señal de los Premios Óscar 2023 será exclusiva de ABC. El servicio se puedo observar a través de las plataformas Hulu Live TV, Fubo TV, DirecTV Stream, Roku, On Fire TV y ABC Go desde las 8:00 p. m. ET.

Dede México, podrás seguir la transmisión vía Azteca 7, que tendrá cobertura especial de los Premios Óscar para el público en toda la región del país azteca. El tradicional Canal 7 se pueda observar por señal abierta y las plataformas Dish, Izzi, Megacable, Sky, Star TV y Totalplay.

En los países de Sudamérica y Centroamérica podrás ver los Premios Óscar 2023 por la señal de TNT, TNT Series, TNT Go y HBO Max. Si te ubicas en España, será televisado vía Movistar Plus, a partir de las 2:00 horas del lunes 13 de marzo.

¿A qué hora empieza y dónde ver los Oscar 2023?

En Costa Rica: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En El Salvador: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En Honduras: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En México: Azteca 7 y HBO Max desde las 19:00 horas.

En Nicaragua: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 19:00 horas.

En Estados Unidos: ABC desde las 20:00 horas ET/17:00 horas PT.

En Colombia: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Ecuador: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Perú: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Panamá: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 20:00 horas.

En Venezuela: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Bolivia: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Puerto Rico: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En República Dominicana: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas. En Argentina: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Chile: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Uruguay: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En Paraguay: TNT, TNT series, HBO Max y TNT Go desde las 21:00 horas.

En España: Movistar Plus desde las 2:00 horas (13/03).

¿Cuáles son nominadas a mejor película en los Oscar 2023?

Los 10 filmes que compiten en la categoría de mejor película son: “Im Westen nichts Neues” (“Sin novedad en el frente”), “Avatar: The Way of Water” (“Avatar: El camino del agua”), “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”), “Elvis”, “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), “The Fabelmans” (“Los Fabelman”), “Tár”, “Top Gun: Maverick”, “Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza”) y “Women Talking” (“Ellas hablan”).

¿Qué película es favorita para ganar los Oscar 2023?

Antes de comenzar la temporada de premios, nadie se hubiera imaginado que “Everything Everywhere All at Once” pasaría de ser el favorito. Después de todo, es una comedia de ciencia ficción con artes marciales y una escena de pelea con dildos, algo que no es exactamente lo que te viene a la mente cuando piensas en el cebo de los Oscar.

Este éxito excéntrico tuvo suficiente corazón e ingenio para ganar los máximos honores de los gremios de actores, escritores, productores y directores, un barrido limpio que solo otras cuatro películas en la historia han logrado. Todas esas películas ganaron el Oscar a la mejor película, y “Everything Everywhere” está bien posicionada para lograr la misma hazaña.

Dicho esto, hay un contingente de votantes mayores en la academia que siguen desconcertados y probablemente optarán por un éxito de taquilla sencillo como “Top Gun: Maverick” o especialmente la saga de la Primera Guerra Mundial de Netflix “All Quiet on the Western”.

Dado que ninguna película obtuvo una nominación al Oscar por su dirección o actuación, las probabilidades de una victoria venida desde atrás sobre “Everything Everywhere”, que fue nominada en todos los ámbitos, son escasas. Pero en una noche llena de carreras reñidas, incluso esta categoría todavía se siente fluida.

Nominaciones del Oscar 2023

Los Oscar 2023 celebran su gala este domingo 12 de marzo en Los Ángeles. Entre las películas nominadas destaca Todo a la vez en todas partes, favorita con 11 candidaturas. Entre todas las nominaciones también sobresalen Almas en pena de Inisherin y la alemana Sin novedad en el frente, ambas con nueve candidaturas. Aquí, la lista completa.

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan

OSCAR A LA MEJOR DIRECCIÓN

Martin McDonagh ( Almas en pena de Inisherin )

) Dan Kwan y Daniel Scheinert ( Todo a la vez en todas partes )

) Steven Spielberg ( Los Fabelman )

) Todd Field ( TÁR )

) Ruben Östlund (El triángulo de la tristeza)

OSCAR AL MEJOR ACTOR

Austin Butler ( Elvis )

) Colin Farrell ( Almas en pena de Inisherin )

) Brendan Fraser ( La Ballena)

Paul Mescal ( Aftersun )

) Bill Nighy (Living)

OSCAR A LA MEJOR ACTRIZ

Cate Blanchett ( TÁR )

) Ana de Armas ( Blonde )

) Andrea Riseborough ( To Leslie )

) Michelle Williams ( Los Fabelman )

) Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes)

OSCAR A LA MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Jamie Lee Curtis ( Todo a la vez en todas partes )

) Angela Bassett ( Black Panther: Wakanda Forever )

) Hong Chau ( La ballena )

) Kerry Condon ( Almas en pena de Inisherin )

) Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes)

OSCAR AL MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brendan Gleeson ( Almas en pena de Inisherin )

) Brian Tyree Henry ( Causeway )

) Judd Hirsch ( Los Fabelman )

) Barry Keoghan ( Almas en pena de Inisherin)

Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Eo (Polonia)

Argentina, 1985 (Argentina)

Sin novedad en el frente (Alemania)

Close (Bélgica)

The Quiet Girl (Irlanda)

OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Pinocho, de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes

Red

El gato con botas 2

El monstruo marino

OSCAR AL MEJOR CORTO ANIMADO

El niño, el topo, el zorro y el caballo

El marinero volador

Vendedores de hielo

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it

OSCAR AL MEJOR CORTO

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

OSCAR AL MEJOR DOCUMENTAL

All that Breathes

La belleza y el dolor

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

OSCAR AL MEJOR CORTO DOCUMENTAL

El hombre que susurraba a los elefantes

Haulout

How Do You Measure a Year?

El efecto Martha Mitchell

Stranger at the Gate

OSCAR A LA MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Applause (Tell It Like a Woman) - Música y letra de Diane Warren.

(Tell It Like a Woman) - Música y letra de Diane Warren. Hold My Hand (Top Gun: Maverick) - Música y letra de Lady Gaga y Bloodpop.

(Top Gun: Maverick) - Música y letra de Lady Gaga y Bloodpop. Lift Me up (Black Panther: Wakanda Forever) - Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson. Letra de Tems y Ryan Coogler.

(Black Panther: Wakanda Forever) - Música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson. Letra de Tems y Ryan Coogler. Naatu Naatu (RRR) - Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose.

(RRR) - Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose. This is a Life (Todo a la vez en todas partes) - Música de Ryan Lott, David Byrne y Mitski. Letra de Ryan Lott y David Byrne.

OSCAR AL MEJOR GUION ORIGINAL

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

El triángulo de la tristeza

OSCAR AL MEJOR GUION ADAPTADO

Sin novedad en el frente

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Top Gun: Maverick

Living

Ellas hablan

OSCAR AL MEJOR SONIDO

Sin novedad en el frente

Avatar: La forma del agua

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

OSCAR A LA MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Sin novedad en el frente

Babylon

Almas en pena de Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

OSCAR AL MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

El viaje a París de la señora Harris

OSCAR A LOS MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

OSCAR A LA MEJOR FOTOGRAFÍA

Sin novedad en el frente

Elvis

TÁR

El imperio de la luz

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

OSCAR AL MEJOR MONTAJE

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

TÁR

Top Gun: Maverick

OSCAR AL MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman

OSCAR AL MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Sin novedad en el frente

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

La Ballena

¿Quién será el anfitrión de los Oscar 2023?

En esta edición, el comediante Jimmy Kimmel regresa como presentador de los premios Oscar tras haber dirigido la ceremonia en 2017 y 2018. “Es un gran honor o una trampa. De cualquier manera, estoy agradecido con La Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran que no”, bromeó el estadounidense cuando fue anuanciado por la organización.

¿Qué habrá en la ceremonia de los Oscar 2023?

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas todavía tiene que anunciar a los presentadores. Pero ha dicho que los ganadores de todas las categorías serán anunciados en la ceremonia en vivo, después de que el año pasado algunas categorías fueron grabadas previo a la ceremonia, lo que escandalizó a algunos integrantes de la academia.

Las nominadas a mejor canción suelen ser presentadas en vivo, aunque nada ha sido confirmado todavía. Los nominados de este año incluyen a Rihanna por “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”); Lady Gaga por “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick” y Kala Bhairava por “Naatu Naatu” de “RRR”.