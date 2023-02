Hace unas semanas, se anunció la lista de películas nominadas a los premios de la Academia, comúnmente conocidos como los Óscar 2023. Aunque ya hemos hablado de nuestra selección de los mejores largometrajes del año pasado, ahora trataremos de hacer un ranking más objetivo, utilizando los puntajes dados en Rotten Tomatoes.

El portal web está especializado en el mundo del cine y la televisión. Además de mostrar información sobre las diferentes producciones, también permite a críticos y a miembros de la audiencia a dejar sus puntajes y críticas.

De esta forma, se realiza un promedio de todas las puntuaciones con lo que hemos podido elaborar este ranking. Cabe mencionar que, a nuestro punto de vista, el orden sería cambiado. Sin embargo, la ceremonia de la Academia, la cual se realizará el 12 de marzo de 2023, nos dará la razón o la contra.

Austin Butler es el actor principal de la cinta "Elvis" (Foto: Warner Bros.)

RANKING DE LAS NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA EN LOS ÓSCAR 2023

10. “Triangle of Sadness”

Puntaje en el Tomatometer: 72 %

Puntaje de audiencia: 72 %

“Triangle of Sadness” (“El triángulo de la tristeza” en español) gira en torno a Carl y Yaya, una pareja de modelos que está acostumbrada a usar su apariencia para obtener beneficios. Gracias al trabajo como influencer del personaje de Charlbi Dean, son invitados a un crucero de lujo, donde la supremacía de los millonarios es evidente a comparación de la tripulación. Sin embargo, todo cambiará después de una inesperada noche de eventos desafortunados.

9. “Avatar: el camino del agua”

Puntaje en el Tomatometer: 76 %

Puntaje de audiencia: 92%

“Avatar 2″ significa el regreso de la RDA a Pandora, con el fin de retomar su plan extractivista en el nuevo hogar de Jake Sully, quien dejó su cuerpo humano para vivir como Na’vi junto a Neytiri. Ambos han formado una numerosa familia y el tiempo de paz se termina cuando regresan los humanos y un villano que parecía haber perecido en la anterior película. Por ello, deberán esconderse con la tribu Metkayina y aprender el camino del agua.

8. “Elvis”

Puntaje en el Tomatometer: 77%

Puntaje de audiencia: 94%

“Elvis” ha sido una de las películas más celebradas de este año, con un estilo estridente, recargado e irregular que va muy acorde a lo que vivió el rey del rock. Lo conocimos en su primera presentación y presenciamos el abrumador efecto que tiene en su público. Es una experiencia salvaje y con una gran banda sonora que la acompaña.

7. “Women Talking”

Puntaje en el Tomatometer: 90%

Puntaje de audiencia: 81%

“Women Talking” (“Ellas hablan”) está basada en el libro de Miriam Toews y sigue a un grupo de mujeres que viven en una comunidad menonita (algo que se aleja de la religión y se acerca más a una secta) que descubren que habían sido abusadas sexualmente por años. Las diferentes protagonistas abordan el conflicto de diferentes formas, pero todas son igualmente fascinantes de ver y escuchar.

6. “Tár”

Puntaje en el Tomatometer: 91%

Puntaje de audiencia: 73%

“Tár” gira en torno a una famosa directora de orquesta que emprende el desafío de adaptar su propia versión de la quinta sinfonía de Mahler en la Filarmónica de Berlín que encabeza. Sin embargo, su arte y talento se verán manchados por la embriaguez de poder.

5. “The Fabelmans”

Puntaje en el Tomatometer: 92%

Puntaje de audiencia: 82%

“The Fabelmans” (“Los Fabelman”) es una tierna película autobiográfica en donde Steven Spielberg se ha mostrado de forma vulnerable, dejando que el público pueda ver dentro de su complicada vida familiar y su pasión por hacer cine. Además, la actuación de Michelle Williams te deja sin aliento en varios momentos.

4. “All Quiet on the Western Front”

Puntaje en el Tomatometer: 92%

Puntaje de audiencia: 90%

“All Quiet on the Western Front” (“Sin novedad en el frente”) es la más reciente adaptación de la novela homónima de Enrich Maria Remarque. Un grupo de jóvenes alemanes se enlistan al ejército con el objetivo de servir a su país con orgullo y regresar como héroes. Al ver el derramamiento innecesario de sangre y las salvajes acciones que se ven obligados a hacer para sobrevivir, pronto empiezan a darse cuenta que todo fue una propaganda gubernamental y que no son más que carne de cañón.

3. “Everything Everywhere All at Once”

Puntaje en el Tomatometer: 95%

Puntaje de audiencia: 85 %

“Everything Everywhere All at Once” (“Todo, en todo lados, al mismo tiempo”) da un giro a la temática del multiverso, pero al mismo tiempo retrata conflictos intergeneracionales con los que cualquiera se puede sentir identificado. La historia gira en torno a Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, una inmigrante china en Estados Unidos que se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo. Para hacerlo, debe conectar con sus diferentes versiones y enfrentar una arraigada disputa madre-hija.

2. “Top Gun: Maverick”

Puntaje en el Tomatometer: 96%

Puntaje de audiencia: 99%

Después de servir durante más de treinta años como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete ‘Maverick’ Mitchell está donde pertenece, superando los límites como intrépido piloto de pruebas y evitando el ascenso de rango que le impediría volar. “Top Gun: Maverick” conecta con la historia de la primera entrega gracias a Bradley ‘Rooster’ Bradshaw, hijo de Goose.

1. “The Banshees of Inisherin”

Puntaje en el Tomatometer: 97%

Puntaje de audiencia: 73 %

“The Banshees of Inisherin” (“Almas en pena de Inisherin”) se ubica en una isla remota en Irlanda durante los años de la guerra civil. Pádraic empieza su día de forma normal, pero cuando va a buscar a su amigo para su diario encuentro en el bar local, descubre que Colm ya no quiere relacionarse con él. Mientras intenta reparar su relación, el hombre mayor no tiene miedo en tomar medidas drásticas para alejarlo.