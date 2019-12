Codeable, el bootcamp intensivo de programación de seis meses, abrió sus postulaciones para una segunda promoción. Los alumnos de Codeable aprenden tecnologías como React, Redux, Ruby, Rails, convirtiéndose en programadores Full-Stack. Además, trabajan en su inglés y habilidades blandas, con el fin de prepararse para conseguir trabajo en el sector tecnológico.

Able -cabe precisar- es una empresa de tecnología basada en Nueva York, San Francisco y Lima, creó Codeable con la intención de fomentar el entrenamiento de personas interesadas en ingresar al mundo de la tecnología.

En el 2019, ejecutaron un piloto donde lograron graduar a dieciocho programadores, que hoy tienen un salario promedio superior a US$ 1,400. Estos egresados trabajan en startups internacionales como Able, Get on Board, Rankmi así como startups reconocidas en el ecosistema local como Fitco, AmigoCloud, entre otras.

Codeable ha logrado implementar un esquema de pago conocido como Acuerdo de Ingresos Compartidos, en el cual sus alumnos no pagan mensualidades durante el programa, sino a través de un porcentaje de su salario futuro.

Así, los egresados sólo deben pagar si consiguen un salario que supere los US$ 750 mensuales. De no conseguir un salario igual o mayor, el egresado no tiene que pagar ningún monto adicional a la matrícula.

Esta iniciativa es una clara respuesta para solucionar la brecha de habilidades en latinoamérica, que según el WEF, es la más grande en todo el mundo. Actualmente, existen 500,000 puestos de trabajo no cubiertos en el espacio digital en la región. Se espera que este número incremente drásticamente en los próximos años, y es ahí donde Codeable busca impactar, formando el talento que pueda trabajar en compañías de tecnología de clase mundial.

"Queremos democratizar el acceso a oportunidades de calidad en el sector tecnológico. Para lograr eso, estamos brindando una educación de calidad que no solo es más inclusiva, si no que también está alineada a las necesidades de las empresas.” sostuvo Andrés Benavides, gerente general de Codeable.

Las postulaciones a Codeable estarán abiertas hasta el 12 de enero. El bootcamp iniciará las primeras semanas de marzo y para este 2020 esperan graduar a sesenta personas a través de dos programas.