En la campaña participan restaurantes como Santo Pez, La Folie, Sapiens, Sabores Peruanos, El Parquetito y Mandarín.

Cada uno ofrece descuentos específicos que te presentamos en esta nota.

Santo Pez

La comida mariana siempre será una gran opción en cualquier época del año. Engría a su paladar y deguste platillos marinos que le cautivarán. Aproveche el fin de semana y disfrute del 50% de dscto. en todos los platos a la carta, no aplica para bebidas con o sin alcohol. Recuerde que esta promoción aplica para consumo en el local, para llevar y/o entrega por delivery. Para hacer uso de este beneficio presente su DNI e identifíquese como suscriptor del Club El Comercio. Ubíquelos en: Av. La Mar 1098, Miraflores y Av. Benavides 4503, Surco.

La Folie

¿Quiere sorprender a su persona favorita el fin de semana? Visite La Folie que significa la locura en francés, es un lugar de inspiración y magia, donde todos los sentidos se despiertan para disfrutar de los aromas, texturas y formas que aquí se encuentran. Disfrute sus exquisitos desayunos, pasteles, ensaladas, platos de fondo, postres entre otros. Aproveche el 20% de dscto. en toda su carta. Válido para consumo en el local presentando su DNI, llevar y delivery. Ubique el restaurante en Av. Primavera 1070, Surco

Sapiens

Sapiens es un concepto acerca del fuego, producto y cocinero. Es un retorno a lo primitivo, la prepotencia de las brasas, un regreso a lo elemental. Además, cuentan con diseños de parrillas para cada tipo de producto: carnes, mar, vegetales, arroces, con diferentes quemas como leña, carbón, corontas y hierbas. Por último, su cava de embutidos artesanales complementará su experiencia. Con el Club, disfruta del 10% de dscto. en la carta. Si desea hacer válido este beneficio el fin de semana, solo presente su documento de identidad en el local. La promoción es válida solo en el establecimiento. Encuéntrelos en: Av. Pardo y Aliaga 697, San Isidro.

Sabores Peruanos

Si este fin de semana se le antoja disfrutar de la más deliciosa comida criolla, visite Sabores Peruanos, el restaurante que tiene una de las cartas más exquisitas de comida nacional. Disfrute ahora el 25% de dscto. en los platos de la carta (no aplica en bebidas) de lunes a sábados y el 20% de dscto. los domingos. Válido para consumo en el local presentando su DNI, llevar (take out) y delivery, solicitándolo vía telefónica o WhatsApp. Encuéntrelos en: Av. Alfredo Benavides 2392, Miraflores y Av. Javier Prado Este 6326, La Molina.

El Parquetito

¿No sabes dónde almorzar el fin de semana? Tenemos una gran opción: El Parquetito, el lugar ideal para que pruebes los exquisitos anticuchos, tacu tacu, lomo saltado, ají de gallina y toda la diversidad de platos que le ofrece su carta. Gracias al Club accede al 30% de dscto. en la carta (No aplica a bebidas alcohólicas ni menú) Este beneficio es válido para consumo en el local presentando su DNI, recojo y delivery. Ubíquelos en: Calle Lima 373, Miraflores.

Mandarín

¡Disfrute de un delicioso buffet el fin de semana! Mandarín le ofrece más de 80 platos internacionales, entre los que destacan comida criolla, oriental, marina, entre otros. Gracias al Club, obtén el 20% de dscto. sobre el precio regular de buffet. Anímese y visítelo en Av. Javier Prado este 1860 - San Borja. Recuerde que para hacer válido su descuento solo debe presentar su documento de identidad en el local.

