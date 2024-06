El seleccionado decidió no ser parte de estos encuentros ya que no le brindaron una póliza que pudiera cubrir su su salario antes, durante y después del desarrollo de dicho evento deportivo, .

Para precisar, el contrato del mediocampista con el equipo Celta de Vigo de España vence el 30 de junio y, al término de su acuerdo laboral, no contará con una cobertura extra. En ese sentido, solicitaba a la FPF un seguro que cubriera su remuneración mensual, ya que al jugar sin una póliza en la Copa América pondría en riesgo su integridad.

En diálogo con Eduardo Chávez de Pierola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), detalló qué tipo de seguros se activan para los futbolistas.

“Todos los jugadores de fútbol que pertenecen a un equipo tienen un seguro de la FIFA que los protege cuando se van a jugar por su selección. Este se activa cuando se lesionan durante un partido de fútbol o entrenamientos. En algunos casos, el seguro no solo cubrirá la parte médica, sino también la remunerativa”, explicó.

“En caso de que el futbolista no tenga empleador (un equipo definido de fútbol) crece su preocupación porque sabemos que ellos están expuestos a lesiones que los pueden parar por largos meses”, agregó.

Tipos de seguros

Chávez de Pierola explicó que los futbolistas tienen dos tipos de seguro:

Seguro de salud: Este es un seguro que cubrirá las necesidades de los jugadores en caso de lesión (operaciones, rehabilitación, atención médica, etc.). “Es un seguro que todo futbolista tiene desde el día 1 en que firma con un club”.

Seguro laboral de Invalidez Permanente (Lucro Cesante): Es la póliza que permite al asegurado cobrar su sueldo en caso de que sufra un accidente (evento) cubierto por la póliza y que le impide trabajar y generar sus ingresos habituales. En el caso de los futbolistas, si sufriera una lesión, esta cobertura se adquiere en mercados extranjeros (Londres) y es conocido como “Total and Temporary Disablement (TTD)”.

Además, precisó que quien debe asumir la compra de este seguro es el club que solicita al futbolista. En el caso del jugador Renato Tapia, fue la FPF la que debió gestionar la adquisición de la póliza.

Renato Tapia entrenando con la selección peruana de fútbol. Foto: Instagram oficial de Renato Tapia.

“Hay un formulario que tiene que llenar el jugador de fútbol. Tiene que declarar su estado de salud porque esta póliza no cubre si el futbolista viene con una enfermedad preexistente o con alguna lesión previa”, indicó Chávez.

“Hay que tener en cuenta que este tipo de seguros es válido para todo jugador, ya sea nacional o extranjero”, agregó.

¿Cuánto puede costar un seguro?

El gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros ( Apeseg ) , hizo un rápido balance sobre cuánto aproximadamente costaría un seguro para un futbolista bajo la modalidad del lucro cesante.

“Un jugador cualquiera que gana US$ 100,000 mensuales, que al año es US$ 1 millón 200,000. Este seguro le debería costar alrededor de US$ 35,000 a US$ 40,000 al año”, mencionó.

“Hay que tener en cuenta que en Perú no se venden este tipo de pólizas, estamos hablando de otro tipo de nivel de compra. Estamos hablando de un seguro laboral que te va a cubrir el lucro cesante y para eso se tiene que tener accesos a esos mercados . Eso se hace a través de un bróker internacional”, añadió.

¿En qué momento no se activa el seguro?

Jose Eduardo Maco, coordinador de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC, explicó que hay cláusulas en los seguros destinados para los futbolistas, las cuales, si en caso el deportista no las cumple, automáticamente se queda sin póliza.

- Si el futbolista no cuenta con un contrato vigente (futbolista libre).

- Si la lesión no se realizó durante un campeonato formal o entrenamiento oficial del club al que pertenece.

Renato Tapia en el Celta de Vigo. Foto: Instagram oficial de Renato Tapia.

Caso Yoshimar Yotún

Un caso que mencionó Jose Eduardo Maco, es del futbolista peruano Yoshimar Yotún, a quien se le activó un seguro de Invalidez Permanente (lucro cesante) durante la Copa América del 2021 que se jugó en Brasil.

En este hecho, Yotún no pudo renovar con su ex equipo de fútbol Cruz Azul en México y era requerido por la selección peruana de futbol. Aquí la Federación Peruana compró un seguro internacional para el deportista que le cubría lesiones y remuneraciones.

“Hay casos específicos como el de Yotún, quien trabaja para una empresa mexicana. Aquí se está considerando este tipo de protecciones en donde el seguro le está cubriendo sus remuneraciones”, precisó.

