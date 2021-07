Antes de convertirse en el director regional de la distribuidora digital de música Altafonte Network, Camilo Vega trabajó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como especialista en Manejo de Información Humanitaria y Respuesta a Emergencias. “Soy sociólogo de profesión y si de pronto tenía que perseguir huracanes en el Caribe, lo hacía; si tenía que viajar a Medio Oriente, ahí estaba; o si tenía que mudarme a Piura por el fenómeno de El Niño, también”, recuerda. Sin embargo, un día del 2015 por casualidad conoció al CEO de Altafonte en Lima y surgió la idea de empezar a ofrecer los servicios de la compañía en el Perú.

¿Cómo se anima a sumarse a ese proyecto?

He hecho música mediante autogestión y me di cuenta que en el Perú no había una empresa que te ayudara a consolidar tu proyecto en plataformas de streaming. Estoy hablando de hace 10 años. Empecé dándole a este proyecto 1/8 de mi tiempo libre.

¿En qué momento se da cuenta que debe dejar la ONU?

Fue una decisión de vida, pero más fácil de lo que imaginé porque simplemente decidí invertir mis tiempos. Cuando Altafonte empezó a crecer en demanda de servicios, hubo un momento en que tuve que pilotar la nave para seguir creciendo a buen ritmo.

Entonces, la compañía en Perú empezó con usted. ¿Cuántas personas son ahora?

Somos un equipo de 10 personas y algunos consultores permanentes. La compañía tiene alrededor de 140 personas en el mundo. Tenemos reuniones diarias con determinados equipos y, de alguna forma, la pandemia nos ha hecho conocer mejor a la distancia.

¿Por qué?

Porque forzamos un poco esta idea de mantenernos unidos a través de las videollamadas. Sin pandemia también debimos haberlo hecho, pero creo que esta enfermedad a todos nos hizo empujar el carro en esa dirección.

¿Qué enseñanza le dejó?

El poder intercambiar nuestras emociones con otros ya es una terapia muy útil. Saber que es una reunión de trabajo, pero que también puedes bromear, reír y pasarla bien. Los colegas pueden ser una red emocional de soporte clave.

En ese aspecto, ¿cómo elige quién trabaja en su equipo?

Nos cuidamos mucho en el proceso de selección. Necesitamos que tenga capacidades técnicas, pero también que la persona vibre en la misma frecuencia que nosotros.

Como una banda de música, donde tiene que haber sincronía…

La gran mayoría que trabaja aquí tiene alguna habilidad musical, pero no es una condición. O son melómanos, o les gusta el baile, o interpretan algún instrumento o cantan. Definitivamente tenemos esa faceta musical, pero eso hace que congeniemos mejor.

¿En su caso, cuál es su habilidad?

Mis padres siempre se preocuparon en formarme en música. Tuve profesores en casa para estudiar desde los 4 hasta los 20 años. Con los ahorros que pude lograr hasta los 24, empecé a grabar en casa en un estudio casero.

¿Llegó a lanzar un álbum?

Pudimos autoproducir dos álbumes con un sonido muy casero y un tercero de mejor calidad. Con un presupuesto modesto logré sincronizar canciones en teleseries de MTV, Nickelodeon, mis videoclips pasaron por MTV y llegué a sonar en radio local.

¿Hay similitud entre la composición musical y la gestión?

No mucho, pero sí hay unos puntos en común. Hay compositores que son muy instintivos, pero también muchos son metódicos. En la composición como en la gestión hay que ser metódicos. Si hay un compositor con una capacidad de autodisciplina, probablemente sea también un buen gestor.

EL DATO