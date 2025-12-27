La venta de prendas amarillas, laurel, canela, fragancias, baños de florecimiento y otros artilugios, muestra que la superstición en el país mueve también la economía.

Gasto en cábalas de fin de año

Jimmy Astocóndor, economista de Pacífico Business School, explicó que las cábalas forman parte de la estacionalidad propia del fin de año, junto con los regalos y otros consumos típicos como el panetón.

Se trata de prácticas muy arraigadas culturalmente como las flores amarillas, baños de florecimiento, ruda, uvas, prendas interiores amarillas, entre otros elementos asociados a la “buena suerte” y al inicio de un nuevo año.

“El porcentaje de presupuesto (para cábalas) podría estar entre 25 y 50 soles por familia”, precisó.

Astocóndor calificó estas compras como “gastos hormiga”, los cuales son pequeños montos pequeños que, individualmente, no parecen significativos, pero que sumados pueden representar una proporción considerable del presupuesto.

Señaló que, en general, un gasto hormiga puede abarcar entre 10% y 15% del presupuesto familiar, aunque en el caso de las cábalas el porcentaje es menor, lo cual equivaldría al 5% del ingreso mensual de la familia.

“A pesar de que este porcentaje es bajo, genera un comercio interesante, sobre todo porque muchas personas, emprendedores o MYPES lo generan como un nicho de oportunidad”, remarcó.

Cabe mencionar que estos negocios se desarrollan entre Navidad y la primera semana de enero, hasta la “bajada de Reyes”, el 6 de enero.

Según precisó el especialista, estos negocios suelen ser pequeños, con inversiones iniciales de 200 o 300 soles.

“Estos negocios cortos y por naturaleza suelen ser informales (…) Se hacen de un tipo de venta y luego pasan a vender otra cosa. Entonces son oportunidades cortas”, precisó.

En esa línea, estima que el crecimiento del negocio de cábalas se sitúa alrededor del 2% al 3%.

Mercado en Perú en medio de las celebraciones de año nuevo. (Foto: Claudia Llontop/@photo.gec)

La cábala más solicitada

El clarividente Mossul explica que las prácticas actuales de cábalas tienen raíces en rituales ancestrales vinculados a culturas como la maya y la inca, que realizaban ceremonias para “recibir un año floreciendo”, con objetivos de prosperar, protegerse y atraer buena energía.

Dentro de este contexto, destaca el “baño de florecimiento” como uno de los rituales más solicitados por los peruanos en estas fechas.

También, señaló que el año 2026 corresponde al “Caballo de Fuego” en la astrología china, al que describe como el caballo que renace y rompe lo negativo, asociado a un “año uno” de inicio y cambio total.

En ese marco, recomendó un cambio en la prenda de color tradicional: en lugar del amarillo, sugiere vestir de rojo.

“Vístase de rojo para que puedan atraer la protección del año 2026”, indicó.