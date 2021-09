Tendencias







Brasil vs. Perú: victoria peruana por la mínima diferencia paga 21 veces cada sol apostado La selección nacional no llega como favorita para las principales casas de apuestas ante el “scratch”, no obstante, si lograra ganar el encuentro, así sea por un gol de diferencia, la cuota es de 21.0. Es decir, que el si un hincha apuesta S/ 100 a este resultado, estaría ganando S/2,100.