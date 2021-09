Mantener los gastos e ingresos en regla es clave para mantener finanzas personales saludables. Estos niveles de gasto muchas veces se ven afectados por compras excesivas o compulsivas, por lo que es importante saber cómo detectarlas y controlarlas.

Es por esto que Mastercard junto con Elizabeth Sánchez, consejera financiera con más de 7 años de experiencia y fundadora de Mindful Finance, desarrollaron 3 consejos que le permitirán detectar las compras compulsivas y reducir gastos superfluos para mejorar sus finanzas personales.

La regla de las 24 horas. Aquí la idea es ponerse un monto máximo destinado a impulsos, digamos unos 20 soles. Una vez que sintamos la necesidad de realizar una compra impulsiva, esperamos 24 horas y si el impulso no desaparece y está dentro de nuestro monto fijado, lo compramos. Es importante no fijar un monto tan pequeño como para no poder comprarse ni un café, y tampoco tan alto como para terminar comprando lujos cada par de semanas.

Identificar áreas débiles. Por lo general, todas las personas tienen alguna área de compras en la cual son más débiles y caen más fácilmente ante impulsos, estas pueden ser ropa, comida, tecnología, entre otros. Una vez identificados, se pueden establecer diferentes estrategias para controlar estas compras:

Establecer un presupuesto mensual para el área de debilidad identificada. Así se va a poder satisfacer la necesidad de compra sin aumentar el gasto.

Preferir el uso de la tarjeta de débito para pagar ya que se cuenta con un mayor control del presupuesto disponible.

Eliminar las suscripciones y notificaciones de descuentos, así se está expuesto a menos tentaciones.

Presupuesto claro. Establecer un presupuesto con prioridades claras, donde se prioricen estas compras, así como el ahorro, objetivos financieros, entre otros. Con un presupuesto en firme es más sencillo mantener un control más exacto de los gastos y las compras compulsivas.

Tip Extra: Muchas veces las compras impulsivas reflejan emociones por parte de los consumidores. Cuando están emocionados o angustiados, algunos toman las compras como terapia, aumentando su nivel de gasto. Al final del día, las finanzas personales pueden llegar a mejorar considerablemente si le damos atención a nuestras emociones.

Recuerde seguir estos consejos para evitar las compras innecesarias, esto le permitirá ahorrar para lograr objetivos que quiere alcanzar, además de ser un factor clave para la mejora de sus finanzas personales.