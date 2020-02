Alonso Núñez: “Cuando me consolide a nivel familiar, daré el salto al emprendimiento”

Antes de convertirse en gerente general de Glovo Perú, Alonso Núñez ocupó altos cargos también en Backus y Red Bull. Todas sus experiencias desafiaron en algún momento al ejecutivo cuya fortaleza, según señala, ha sido saber adaptarse.

¿Se identifica más con ser “cola de león” o “cabeza de ratón”?

He pasado por ambos y cada uno tiene sus pros y contras.

¿Cuáles son?

Al ser cola de león, aprendes del impacto de una compañía multinacional y todos sus procesos internos.

¿Y en una empresa pequeña?

Aprendes a ser veloz y tener mucha capacidad de innovación. Además, la cultura es más familiar.

¿Cómo llegó a esta industria?

Me invitaron a participar del proceso de selección. Lo primero que gatilló en mi cabeza fue la industria tecnológica es el presente y el futuro.

¿Cómo es su día a día?

Si algo caracteriza a este negocio es la cantidad de información que tiene, así que todos los días reviso cifras del día anterior. Así sabemos qué está funcionando y qué tuercas hay que ajustar.

Debe tomar decisiones rápido…

Sí, y el resultado lo ves muy rápido también. Cada semana hay que definir las prioridades del negocio. Por eso me encantan las reuniones de pasillo con mi equipo y no tener que bloquear horarios o estar en una sala cerrada.

Pero aumenta el riesgo de cometer errores…

Las decisiones que tomamos lo hacemos con un 70% de certeza. Así como algunos planes que no funcionan, otros se llegan a replicar en otros países. Se deben “tropicalizar” un poco.

¿Por qué se siente identificado con su trabajo?

Este negocio tiene dos de mis pasiones: las motos y la comida.

¿Conduce moto?

Mis papás nunca quisieron comprarme una y creo que es un poco su culpa que hoy me gusten tanto. Me compré la primera en el 2012. Empecé con una para hacer motocross y luego pasé por las de ciudad. La que tengo ahora es la cuarta.

¿Por qué le gustan las motos?

Me gusta la libertad de manejar. Boto un poco de estrés, a pesar de que parezca lo contrario por el tráfico de Lima. Vengo a la oficina tres veces a la semana en moto.

¿Y hace rutas largas también?

No mucho, pero los fines de semana me voy a la playa. A veces, cuando viajo a otros países, alquilo una moto. He hecho 500 km en un viaje de un día con mi novia.

¿En algún momento pensó en emprender su propio negocio?

Aunque no lo he intentado todavía, es un sueño que todos tenemos en algún momento. Un negocio propio y que sea mi hobby también. Me estoy adelantando, pero tal vez trataría de tentar a un retiro más temprano. Podría ser un restaurante, algo en lo que pueda ser parte de la atención al público.

Le gusta cocinar…

Sí, lo que más hago es parrilla porque es la excusa más fácil para juntarte con los amigos, pero tengo un repertorio interesante. Aprendo mirando en Internet y pruebo. A veces me sale bien, a veces no tanto (ríe).

¿Qué hace falta para lanzarse a emprender?

Estamos en el inicio de una nueva revolución digital y creo haber entrado en el momento correcto.

¿Cuáles son sus objetivos?

Me veo generando mucho impacto y exportando mi talento. Quizás cuando me consolide a nivel personal y familiar me anime a dar el salto y aventurarme en algo propio.

Tiene 34 años, la edad límite de quienes pertenecen a la generación millennial, ¿considera que pertenece a ella?

Si se lo preguntas a mi novia y amigos van a decir que no, aunque estoy en el rango. Me considero mitad millennial, mitad de la generación X.

¿Por qué no se siente totalmente identificado?

Creo que hay procesos por pasar y la inmediatez no es lo que rige mi crecimiento profesional. Soy de la época en la que querías una película y tenías que esperar a alquilarla o descargar una canción en un día. Y si alguien llamaba por teléfono a tu casa se colgaba la descarga.

Hoja De Vida

Nombre: Alonso Núñez.

Cargo: Gerente general de Glovo Perú.

Hobbies: Conducir motos y cocinar.

Tiempo en el cargo: 4 meses.