Alfredo Bryce Echenique, una de las plumas más celebradas de la literatura peruana. Foto: GEC
Nuestro país pierde nuevamente a una de sus figuras literarias más destacadas. El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique falleció este martes 10 de marzo a los 87 años.

Bryce Echenique, caracterizado por su pluma jocosa y melancólica, deja grandes obras como Un mundo para Julius, No me esperen en abril, El huerto de mi amada y Tantas veces Pedro, entre otras.

El Ministerio de Cultura lamentó la partida del escritor. A través de un comunicado, resaltó su trayectoria.

“Desde su primer libro de cuentos, Huerto cerrado (1968), mostró una radiografía de la sociedad peruana al mismo tiempo implacable y humorística. En 2012 publicó su última novela, Dándole pena a la tristeza”, indicaron.

Alfredo Bryce Echenique en la última entrevista que dio a El Comercio, desde su vivienda en San Isidro.

En tanto, desde la Casa de la Literatura se sumaron a las condolencias y definieron a Alfredo Bryce Echenique como “una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”.

“Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores”, anotaron.

La Presidencia de la República y el Congreso también manifestaron su pesar por el deceso de Alfredo Bryce Echenique.

“Su pluma, inmortalizada en obras como Un mundo para Julius, deja un vacío inmenso pero un legado eterno. Que en paz descanse”, expresaron desde el Ejecutivo.

