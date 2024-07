Alec Baldwin fue acusado de fantasear con un revólver letal este miércoles al inicio del esperado juicio contra la estrella de Hollywood por un disparo fatal en el plató de su cinta “Rust”.

El actor de “30 Rock” blandía un Colt durante un trágico ensayo en octubre de 2021 en Nuevo México, cuando el arma descargó una bala que mató a la directora de fotografía del filme de vaqueros, Halyna Hutchins, e hirió al director.

La fiscal Erlinda Ocampo Johnson arrancó los argumentos iniciales del Estado en un tribunal de Santa Fe este miércoles, caracterizando a Baldwin como una poderosa estrella de cine que violó reglas básicas de seguridad al manipular armas en el set de rodaje y que se comportó de forma irresponsable en el lugar de trabajo.

Baldwin “fantaseó con un arma de verdad y violó las reglas fundamentales de seguridad con armas de fuego”, le dijo al jurado.

La Fiscalía ya se aseguró de que la armera de la producción, Hannah Gutierrez, quien tenía bajo su responsabilidad el manejo de las armas de fuego en el set, fuera hallada culpable de homicidio involuntario por el caso, y sentenciada a 18 meses de prisión en este estado del suroeste del país.

Baldwin, de 66 años, podría enfrentar el mismo destino de ser encontrado culpable. El astro llegó al tribunal de Santa Fe vistiendo un traje oscuro y una corbata. Conversó tranquilamente con su esposa Hilaria y su hermano menor Stephen mientras aguardaban el comienzo del proceso. Él ha insistido en que no sabía que el arma estaba cargada y niega haber apretado el gatillo del revólver.

Uno de sus abogados, Alex Spiro, recordó el martes a los jurados que sus sentimientos u opiniones previas sobre la carrera de Baldwin no pueden influir en su análisis del caso ni en su veredicto.

Baldwin, quien ha figurado en decenas de películas y programas televisivos durante más de cuatro décadas de carrera, incursionó fuertemente en la comedia en los últimos años, incluyendo su repetida imitación del expresidente Donald Trump en el programa “Saturday Night Live”, que le ganó afectos y desafectos en la polarizada opinión pública estadounidense.

Spiro y su equipo buscarán presentar a Baldwin como una víctima, que no sabía que el arma estaba cargada y que no apretó el gatillo, y que como actor no era responsable por revisar el estado de las armas utilizadas en el rodaje.

La jueza descartó en una audiencia preliminar el uso de evidencia que inculpe a Baldwin en su papel adicional de productor ejecutivo de “Rust”.

Halyna Hutchins

Hutchins, una estrella en ascenso, según voces de la industria, tenía 42 años cuando murió. La directora de fotografía nació en Ucrania y creció en una base militar soviética en el Círculo Polar Ártico.

Estaba casada y tenía un hijo. Fue herida mortalmente durante un ensayo de “Rust” en una pequeña capilla que forma parte del Rancho Bonanza Creek, a unos 30 kilómetros de Santa Fe, en una tarde soleada de octubre de 2021.

Baldwin practicaba una escena en la cual su personaje, un forajido que, arrinconado en una iglesia por dos agentes, saca su Colt, cuando la tragedia tocó a la puerta.

El actor asegura que le dijeron que el revólver estaba “frío”, que en la jerga del cine significa sin munición y seguro para usar. Las balas reales están prohibidas en los sets de rodaje.

Testigos

Después de los argumentos de apertura este miércoles, el jurado escuchará a los testigos, entre los cuales se espera esté el director de “Rust”, Joel Souza, quien resultó herido por la misma bala que mató a Hutchins.

La lista de posibles testigos incluye a David Halls, el primer asistente de dirección de la película de vaqueros, quien se declaró culpable tras aceptar un acuerdo que le evitó tiempo de prisión, y el proveedor de armas de fuego de utilería, Seth Kenney.

Se desconoce si Baldwin se subirá al estrado en su defensa. Está previsto que el juicio se extienda durante diez días, tras lo cual el jurado comenzará sus deliberaciones.

La tragedia paralizó el rodaje de “Rust”, pero la cinta fue concluida el año pasado en Montana, con el viudo de Hutchins como productor.

