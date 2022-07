El resultado es nefasto. El mismo presidente reconoció que no esta preparado para gobernar y, además, no se ha rodeado de las personas más idóneas. Entonces, la consecuencia es esa, estamos en un caos en casi todos los aspectos.

¿Qué es lo que más les preocupa de las políticas del Gobierno?

Nos preocupa mucho la falta de idoneidad de los funcionarios que ha escogido el presidente. Estos deben tener experiencia y solvencia en el actuar, en sus sectores, pero no es el caso de la mayoría, no conocen el tema público y hay una alta rotación.

¿Qué les dicen los inversionistas, sus clientes?

Nos preguntan qué pasa con el país, por qué las agencias calificadoras de riesgo nos han bajado la calificación; eso les preocupa mucho y la consecuencia es que detienen sus inversiones, las nuevas, que es lo más preocupante.

Inversiones

¿Qué es lo que más ha afectado las inversiones?

Lo que más ha afectado las inversiones son las malas señales que da el Gobierno, los mensajes contradictorios y la falta de resolución de conflictos sociales, en especial mineros, que -por ejemplo- ha llevado a paralización de minas importantes que representan algunos puntos del PBI.

¿Ha caído la inversión de las empresas exportadoras?

La foto del momento es que las exportaciones están creciendo, hasta abril en 16%, pero eso no es por ayuda del Gobierno. Proviene de proyectos de mediano plazo sobre los que tienen que seguir invirtiendo, pero las nuevas inversiones se han paralizado.

¿Cómo se ha reflejado eso en el empleo del sector exportador?

El empleo se ha recuperado de la enorme caída que se vio en la pandemia, pero eso es un rebote. Quizás en algunos casos el empleo formal ya recuperó los niveles del 2019, pero necesitamos que crezca más, porque el empleo informal ha estado más dinámico y hoy llega a casi a 80%. Sumado a ello, tenemos la política laboral de este gobierno que esta de cabeza (ver vinculada).

Al mal ambiente político se suman los problemas externos que devienen en mayores costos. ¿Cómo está afectando todo esto a las empresas exportadoras? ¿Se ha dado cierre de compañías?

No tengo cifras de cierres, pero las empresas exportadoras estamos sobre viviendo. Estamos a la expectativa y por ahora las nuevas inversiones están paralizadas. Las señales del Gobierno tendrían que cambiar en 180 grados para mejorar esas expectativas. Las inversiones necesitan predictibilidad, un ambiente que dé tranquilidad para invertir y hoy no tenemos eso en el país.

Expectativas

¿Qué esperan los exportadores del mensaje del 28 de julio? ¿Algún anuncio de cambios en favor de la inversión?

Al inicio los exportadores nos acercamos al Gobierno para promocionar el país en el exterior, pero no se ha cumplido lo ofrecido. Las esperanzas de que el presidente anuncie un cambio en su mensaje de 28 de julio son mínimas, por no decir nulas. Me da pena decir esto, pero el sector exportador ha perdido la fe en que este Gobierno pueda dar un giro que nos haga decir que acá sí hay un cambio.

¿Esperan cambios en el Gabinete ministerial?

Definitivamente el premier Aníbal Torres tiene que irse, no podemos tener autoridades que no sean dialogantes y que son confrontacionales. También hay otros ministros que ben irse.

Flagelos

A las malas señales de política económica, se suman los indicios de corrupción en los que presuntamente es-tarían involucradas personas del entorno del Gobierno. ¿Cómo afecta ese tema?

Un país sin instituciones y sin justicia no tiene viabilidad. La economía y la política no pueden ir por cuerdas separadas. En lo político vemos contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, y ahora con el tema de las sospechas de corrupción eso se agrava.

¿Qué hacer contra este flagelo?

En la unión de gremios del Perú (ADEX, SNI, CCL, entre otros) hemos llegado a la conclusión que si el Ejecutivo no hace su trabajo, que debe ser crear las condiciones para la inversión, el crecimiento y el empleo, hay que recurrir a los otros estamentos del Estado: Poder Judicial, Congreso de la República, Contraloría, Defensoría.

Con los cuales ya nos hemos reunido y nos falta el Ministerio Público. Si todos hicieran su trabajo, algunas personas estarían en prisión y el país sería otro.

Hemos visto que detienen periodistas, se fugan personajes clave acusados de corrupción, etcétera, pero no se toman acciones...

Tenemos mucha esperanza con el nombramiento de la nueva fiscal de la Nación y en el Poder Judicial, cuya presidenta nos dijo que si le envían los casos de corrupción bien sustentados, los resolvería de acuerdo con ley.

Economía

¿Qué debe priorizarse como política económica?

Hay que centrarnos en cómo nos unimos para reactivar la economía, para generar empleo de calidad y crear una cultura que fomente y premie el éxito, que sí es posible. Estamos celebrando los 49 años de ADEX, comenzamos cuando las exportaciones eran un poco más de US$ 1,000 millones y ahora estamos en US$ 57,000 millones; el número de empresas exportadoras subió a cerca de 8 mil, casi 6.5 veces más en este período.

“El Ministerio de Trabajo está destruyendo el empleo”

El Ministerio de Trabajo, que también es de promoción del empleo, no hace esto último, señaló Julio Pérez Alván, presidente de ADEX. “No vemos promoción de empleo; por el contrario, están destruyendo el empleo. Por ejemplo, está el decreto supremo que prohíbe la tercerización laboral; buscan atacar el régimen laboral de las exportaciones no tradicionales; ahora quieren un nuevo reglamento de la ley de sindicalización y huelgas. Parece que la gente del Gobierno no sabe cómo se crea empleo”, precisa.

En otro momento, refirió que si bien los trabajadores, empresarios y el Gobierno se reunieron en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), el MTPE no está cumpliendo con lo acordado en un documento: que todos los temas laborales se iban a consensuar en el CNT. “En cambio, el ministro quiere avanzar a la fuerza en el tema de la prohibición de la tercerización laboral, e incluso ha sacado un comunicado en el que amenazan con acciones legales (penales) a los que acepten acciones de amparo contra este decreto”, puntualizó.