La noche del 8 de noviembre, personas de diferentes partes del mundo podrán observar el eclipse lunar total, así como el fenómeno asociado a él, que no es otra cosa que la “luna de sangre” o “luna roja”. De acuerdo con la NASA, para ver uno igual se tendrá que esperar más de dos años y cuatro meses, ya que el siguiente tendrá lugar el 14 de marzo de 2025.

Con esto no queremos decir que ya no se presentarán más eventos astronómicos de este tipo, pues hasta que llegue esa fecha continuarán habiendo eclipses lunares parciales y penumbrales (cuando la Luna pasa por la sombra exterior de la Tierra, que bloquea parte de los rayos del Sol, pero no todos).

A raíz de la gran expectativa que ha generado, te contamos cómo puedes ver este fenómeno, en qué horario y los lugares donde será visible. Asimismo, te explicamos que es una “luna de sangre” y por qué lleva ese nombre.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE LUNAR TOTAL?

Para empezar, te precisamos que un eclipse lunar se presenta cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de modo que la Luna pasa a la sombra de la Tierra. Dicho esto, se produce un eclipse lunar total cuando toda la Luna cae dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra.

Una vez que la Luna está dentro de la umbra, se volverá de un tono rojizo; por tanto, se les denomina “luna de sangre” o “luna roja”.

Una combinación de nueve imágenes muestra un eclipse lunar total en Gaiberg, cerca de Heidelberg, en el suroeste de Alemania, el 28 de septiembre de 2015 (Foto: Daniel Roland / AFP)

¿POR QUÉ LA LUNA SE VUELVE ROJA?

La Luna se vuelve roja debido a la dispersión de Rayleigh, la dispersión de la luz visible o cualquier otra radiación electromagnética por partículas, cuyo tamaño es mucho menor que la longitud de onda de los fotones dispersados.

En otras palabras, durante un eclipse lunar total, “la Luna se vuelve roja porque la única luz solar que llega a ella pasa a través de la atmósfera de la Tierra. Cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera de la Tierra durante el eclipse, más roja aparecerá la Luna. Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran en la Luna”, precisa la NASA.

¿DÓNDE SE VERÁ LA LUNA DE SANGRE?

La “Luna roja” o “Luna de sangre” se podrá ver en América del Norte y Central, así como en Ecuador, Colombia y las partes occidentales de Venezuela y Perú. También en Asia, Australia y Nueva Zelanda. A diferencia del resto de países, en Alaska y Hawái se visualizará todas las etapas del eclipse.

¿A QUÉ HORA SE VERÁ EL ECLIPSE LUNAR TOTAL?

La web de la NASA dio el horario desde el momento en el que el eclipse lunar total comenzará, para ello se basó en el Tiempo Coordinado Universal (UTC por sus siglas en inglés).

UTC EST Hora del Pacífico ¿Qué sucederá? 8:02 3:02 a.m. 00:02 a.m. Inicia del eclipse penumbral 9:09 4:09 a.m. 1:09 a.m. Inicia el eclipse parcial 10:17 5:17 a.m. 2:17 a.m. Inicia la totalidad del eclipse lunar 11:42 6:42 a.m. 3:42 a.m. Termina la totalidad del eclipse lunar 12:49 La luna se ha puesto 4:49 a.m. Termina el eclipse parcial 13:50 La luna se ha puesto 5:50 a.m. Termina el eclipse

¿CÓMO VER EL ECLIPSE LUNAR TOTAL?

Como este evento astronómico se realiza durante la noche, no necesitas ningún equipo especial que proteja tu vista, más bien busca binoculares o un telescopio para ver en su esplendor la “luna de sangre”. Por tanto, la única recomendación es buscar espacios oscuros alejados de iluminación.

¿QUÉ PASA SI ESTÁ NUBLADO O NO ESTOY EN LA REGIÓN DE VISUALIZACIÓN?

Si eres de las personas que está en los países, donde podrá verse el eclipse lunar total, pero el 8 de noviembre está nublado o no te encuentras en la región de visualización del fenómeno, diversas organizaciones realizarán transmisiones en vivo. Una de estas opciones es visitar Dial-a-Moon de la NASA.

Una "superluna" roja por el eclipse total se ve en Niza, sureste de Francia, el 28 de septiembre de 2015 (Foto: Valery Hache / AFP)

¿QUÉ OTROS EVENTOS ASTRONÓMICOS SUCEDERÁN EN NOVIEMBRE DE 2022?