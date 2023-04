Este año viene probando que la inteligencia artificial, y en particular ChatGPT, puede ser de gran ayuda para buscar talento. Aprender a incorporar estas herramientas en nuestro trabajo nos ayuda a ser más productivos y generar mejores soluciones a nuestros desafíos. En particular, los CEO y directores de capital humano deben aprender cómo funciona y cómo pueden aplicar el uso de ChatGPT a desafíos de crecimiento, ingreso a nuevos mercados, modelos de negocio, transformación, etc. Como todo esto se logra con las personas idóneas, comparto tres casos de uso y ejemplos de instrucciones o prompts de ChatGPT que pueden ayudar en la adquisición de talento clave.

Descripciones de puestos. Se puede mejorar, priorizar y simplificar la lista de habilidades y atributos dándole a ChatGPT información sobre el contexto: “Desarrolla un perfil de puesto para la posición de CEO de una empresa que produce y comercializa químicos y que opera en Perú y Chile. El desafío del CEO es crecer las ventas y mejorar los márgenes” .

Se puede mejorar, priorizar y simplificar la lista de habilidades y atributos dándole a información sobre el contexto: . Estructuración de preguntas. ChatGPT puede ser de gran ayuda en generar preguntas específicas para las entrevistas a candidatos: “En base al perfil anterior, elabora cinco preguntas sobre la estrategia y planes de crecimiento que permitan validar que los candidatos han sido exitosos en este desafío anteriormente. Cita las preguntas en orden de importancia y en formato tabular”.

puede ser de gran ayuda en generar preguntas específicas para las entrevistas a candidatos: Mensajes y comunicación. Se pueden generar mensajes personalizados, más atractivos e inclusivos: “Elabora un primer mensaje de contacto en LinkedIn, dirigido a una potencial candidata, para validar interés en la posición de CFO para una empresa del sector industrial. La posición requiere experiencia en procesos de transformación, fusiones y adquisiciones, y reportar y trabajar con un fondo de capital privado. El mensaje debe ser cercano, de tres párrafos y una extensión máxima de 200 palabras”. Utilizado de manera óptima, ChatGPT puede ser un aliado en identificar oportunidades y optimizar los procesos de adquisición de talento, complementando las capacidades de los expertos en reclutamiento y selección en construir mejores interacciones con los usuarios-cliente, hiring managers y candidatos. Se debe considerar que la calidad de la instrucción o prompt define la precisión y calidad de la respuesta. Claves Es importante validar y verificar los resultados generados. ChatGPT cuenta con data hasta 2021 y puede generar contenido sesgado.

permite entrenar un chatbot con IA y con contenido, lenguaje, y conocimiento propio de la empresa. U$ 852 millones es el monto invertido en empresas que están desarrollando tecnología de generación de texto, la categoría más grande de inversión en IA generativa desde 2021, según CB Insights.

El pensamiento crítico y la ciencia son las dos habilidades menos impactadas por los grandes modelos lingüísticos (LLMs) de hoy (OpenAI y UPenn).