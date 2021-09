El socio de Volkswagen que desarrolla la tecnología de conducción autónoma está cerca de comenzar a probar vehículos autónomos en las vías públicas de Alemania. Argo ya cuenta con la huella de prueba más grande de cualquier compañía de vehículos autónomos, con autos que operan en seis ciudades de los EE.UU., dijo el director ejecutivo Bryan Salesky en un evento el domingo con su homólogo de VW, Herbert Diess.

La puesta en marcha se desplegará en Hamburgo, Alemania; se acaba de abrir una pista de prueba adyacente al aeropuerto de Múnich.

“Faltan unos meses para las pruebas en la vía pública”, dijo Salesky. “Estaban muy cerca.”

VW y Argo debutarán su vehículo de prueba esta semana en el Salón del Automóvil de Munich, el primer foro del motor de Europa desde antes de la pandemia.

Utilizarán una versión especial del ID Buzz, una iteración eléctrica del famoso microbús por el que se conocía a VW en la década de 1960, equipado con cámaras, radar y sensores lidar que detectan objetos a más de 400 metros (437 yardas) de distancia.

“La conducción autónoma cambiará por completo nuestro mundo porque cambiará la forma en que la gente usará este dispositivo”, señaló Diess el domingo.

El CEO de VW relató cómo el fabricante de automóviles pasó aproximadamente seis meses hace varios años hablando con varias compañías de vehículos autónomos con las que estaba considerando asociarse, incluida Waymo, de Alphabet Inc., antes de optar por Argo. En julio de 2019, VW anunció planes para invertir US$ 2.6 mil millones en la compañía en un acuerdo que valoró la operación en más de US$ 7 mil millones.

“Para mí, tenían los conceptos más claros, el camino más claro a seguir, el mejor equipo”, dijo Diess sobre Argo. Argo anunció recientemente un acuerdo con su otro socio fabricante de automóviles, Ford Motor Co., y la empresa de transporte compartido Lyft Inc. que valoró a Argo en US$ 12,400 millones”, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo en ese momento.

La compañía ha estado trabajando con banqueros de inversión en una ronda de financiamiento privado y ha considerado salir a bolsa este año.

VW planea implementar un servicio sin conductor con el ID.Buzz en Hamburgo que transportará tanto personas como mercancías en el 2025. Salesky dijo que VW y Argo han estado trabajando estrechamente en sistemas mecánicos y de software para controlar el frenado, el acelerador y la computadora de alta potencia. que controlará sus vehículos.

“Trabajamos mano a mano con su equipo de desarrollo de productos, no hay muros entre nosotros, es muy transparente, y hablamos sobre cuál es exactamente la forma correcta de integrar esta tecnología”, indicó Salesky a Diess.

“En otras asociaciones, a la gente se le envían automóviles, los derriban, los vuelven a construir con la tecnología y no saben realmente lo que han hecho como resultado”.