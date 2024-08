¿Cómo es el mercado laboral?, ¿qué proyección hay para estos profesionales? En este Día del Videojuego, Gestión conversó con especialistas para responder estas preguntas.

El mercado laboral crece para los profesionales de videojuegos

La carrera de videojuegos está en constante crecimiento y esto se debe a las oportunidades laborales y al alto salario que estos profesionales pueden llegar a percibir.

Benjamín Mamani, docente de la carrera de Diseño de Videojuegos en Cibertec, explicó que los desarrolladores tienen múltiples habilidades de dibujo y programación, por lo que suelen encontrar trabajo con facilidad.

“En la actualidad, el 30% de los egresados técnicos de esta carrera trabajan en empresas nacionales e internacionales dedicadas exclusivamente al desarrollo de videojuegos, mientras que el 50% se desempeña en áreas relacionadas, como el desarrollo de aplicaciones, software, modelado 3D y animación, y el 20% restante se dedica a crear sus estudios independientes”, explica.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el mercado laboral peruano no está muy preparado para adoptar estas habilidades, por lo que las reclutadoras o empresas internacionales son las que buscan y se llevan a estos talentos.

En cuanto al salario que pueden percibir, Mariano Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Deportes Electrónicos y Videojuegos, explica que ello depende de la rama a la que el profesional se oriente.

“Hay desarrolladores de videojuegos que ven 100% el tema de programación, también hay artistas que ven temas 2D o 3D, hay gente ve tema de música y sonidos para los personajes o para el ambiente. Hay una gran gama de profesionales, pero evidentemente, un programador estaría arriba, luego los artistas que hacen los modelados, y así vamos bajando en la escala”.

Mientras que, Benjamín Mamani agrega que el sueldo de los profesionales de videojuegos tuvo una variación con el paso de los años: “Hace 10 años, un profesional en el campo ganaba un salario base de aproximadamente S/500. Hoy en día, esa cifra ha aumentado significativamente oscilando entre S/3,000 a S/4,000, es decir, 8 veces más”.

Por otro lado, el especialista explica que para los artistas también hay nuevas oportunidades con la llegada de la inteligencia artificial: “hay gente que le tiene miedo, pero se necesita alguien que las administre. Con ello, el valor de un profesional se puede hasta quintuplicar. Este tipo de herramientas no son perfectas, así que se requiere especialistas que generen contenido bueno y tendrán un futuro bastante asegurado”.

El mercado laboral y los salarios de un profesional en videojuegos. Foto: Andina

Desafíos en la industria peruana

Entender los gustos del gamer

Mariano Tapia relata que en el Perú se han desarrollado muchos videojuegos buenos, pero no tuvieron una gran acogida en los gamers en general.

“No es tanto por el tema gráfico o por la jugabilidad, sino porque no comprenden cuál realmente es el interés del gamer al momento de buscar una opción de entretenimiento. No hay que fijarse en el videojuego en tendencia, pero sí identificar cuál gustarle a una comunidad. No necesariamente lo más sofisticado es lo que va a traer buenos resultados”.

Publicidad

La publicidad que se le da a un videojuego nuevo es crucial al momento de su lanzamiento, ya que si nadie conoce o ve el producto, no habrá recomendaciones ni se crearán espacios para que puedan jugarlo.

“He visto y he participado en algunos comités, en algunas consultorías sobre videojuegos peruanos y las casas desarrolladoras no le ponen mucho empeño al tema del marketing y la publicidad que necesita realmente un videojuego”, asegura Tapia.

Financiamiento e inversionistas

Hay países que destinan un presupuesto en el desarrollo e innovación de videojuegos. En el Perú, el Ministerio de Cultura ha creado la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) para incentivar a los creadores de videojuegos a presentar sus mejores propuestas.

Mariano Tapia relata que mantuvo una conversación con el Congreso y otros representantes de la industria para desarrollar una hoja de ruta y hablar sobre el tema. Se presentaron propuestas, pero hasta la fecha, no se ha recibido alguna respuesta o propuesta que impulse la industria.

Él considera que “al final, la industria la tienen que desarrollar los mismos profesionales o las empresas y salir adelante”.

Proyecciones para los videojuegos este 2025

En el 2019, los videojuegos movieron al rededor de US$ 800,000 millones a nivel internacional y para el 2027, la cifra se estaría triplicando, indica Benjamin Mamani.

“En el Perú, el 2023, se presentaron 20 proyectos que se lanzaron en diferentes tiendas y considero que para el 2025 vamos a triplicar esta producción”, agrega.

Finalmente, Mariano Tapia agrega que para este 2025, la gama de profesionales crecerá entre un 10% y 15%; no obstante, “muchos van a trabajar afuera. Esperemos que algunos decían emprender algún tipo de proyecto personal y que les vaya superbién”.

