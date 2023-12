La derrota legal de Google a manos del creador de Fortnite, Epic Games Inc., amenaza con convulsionar el duopolio de tiendas de aplicaciones que tiene junto con Apple Inc., el que genera cerca de US$ 200,000 millones al año y determina cómo miles de millones de consumidores usan los dispositivos móviles.

La derrota, dictaminada el lunes por un jurado de San Francisco, es un duro golpe para el modelo de negocios de las dos compañías en el ámbito de las aplicaciones, donde cobran comisiones de hasta el 30% a los desarrolladores de software, los que normalmente tienen pocas otras opciones. Epic ha pasado años denunciando esta práctica y consiguió que un jurado federal aceptara que Google, unidad de Alphabet Inc., había actuado injustamente como monopolio. Es probable que el caso acelere el debilitamiento de las reglas de las tiendas de aplicaciones, que ya han sido criticadas por reguladores y legisladores de todo el mundo. “Las fichas de dominó van a empezar a caer”, dijo Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic, en una entrevista después del veredicto. “El fin del 30% está a la vista”. Aunque Apple ganó un caso similar contra Epic en 2021, ese fallo lo emitió un solo juez. La naturaleza de la demanda de Google, en la que un jurado se pronunció unánimemente a favor de Epic, permitió que los consumidores reales opinaran sobre el mundo de las aplicaciones para teléfonos inteligentes. En menos de cuatro horas de deliberaciones, descubrieron que Google había incurrido en una conducta anticompetitiva, había perjudicado a Epic y había impuesto ilegalmente su propio sistema de facturación a los desarrolladores. El director ejecutivo de Epic Games, Tim Sweeney, obtuvo una victoria legal contra Google el lunes. La batalla comenzó en 2020, cuando Fortnite fue expulsado de las tiendas de aplicaciones Apple y Google Play porque el desarrollador del juego había instalado en secreto su propio sistema de pago. La idea era evitar el cobro de comisiones de hasta el 30% de los ingresos que los dos gigantes tecnológicos obtienen de las compras dentro de la aplicación y las suscripciones en sus plataformas. En respuesta, Epic demandó a ambas empresas. Google también ha recibido críticas por hacer acuerdos paralelos con grandes desarrolladores como Spotify Technology SA donde ofrece comisiones más bajas. En la decisión del lunes, el jurado determinó que Google no debería exigir a los desarrolladores de aplicaciones de Android que utilicen su sistema de facturación para el software vendido a través de su tienda, y que no debería ofrecer acuerdos personalizados a ciertos desarrolladores. “El efecto inmediato es que veremos un cambio en el mercado en el que las grandes empresas tecnológicas tendrán que hacer adaptaciones (ya sea ofrecer más acceso, mejores condiciones, más opciones para los desarrolladores) para evitar la exposición legal”, dijo Paul Swanson , socio en Holland & Hart, que se especializa en derecho antimonopolio y de tecnologías. El caso también subraya la percepción entre muchos consumidores de que las grandes empresas de tecnología han ganado demasiado poder. Google también enfrentó el escrutinio de un juez del Departamento de Justicia este otoño por su poder de búsqueda, aunque el resultado de ese juicio no quedará claro durante meses. Sweeney de Epic predijo que, a medida que Google comience a realizar cambios en sus operaciones y aumente la presión pública, su par en la tienda de aplicaciones se verá obligado a actuar también. “Lo mismo empezará a suceder con Apple”, aseveró. Y eso, en última instancia, ayudará a los consumidores, afirmó Sweeney. “La economía es real”, dijo. “Cuando se elimina un impuesto del 30% de un ecosistema, los precios al consumidor mejorarán. O la calidad mejorará y la selección aumentará”. Durante el caso, Epic destacó los acuerdos de menores comisiones que Google alcanzó con los principales desarrolladores de juegos, incluidos Activision Blizzard Inc. y Nintendo Co. Cada desarrollador debería ahora exigir uno de esos acuerdos, dijo Sweeney. LEA TAMBIÉN: Epic Games y Lego se unen para lanzar nueva versión de Fortnite Hay una fortuna en juego tanto para Apple como para Google. Se prevé que el gasto en aplicaciones alcance US$ 182,000 millones el próximo año y US$ 207,000 millones en 2025, según la empresa de investigación Sensor Tower. La ley de mercados digitales de la Unión Europea ya impulsará cambios. Por primera vez, Apple deberá permitir tiendas de aplicaciones y sistemas de facturación de terceros en la región. Incluso antes de que la ley entre en vigor el próximo año, las dos empresas han estado haciendo ajustes. Apple ahora permite que las llamadas aplicaciones de lectura, como software para almacenamiento en la nube, ver videos y leer libros, se vinculen a sitios web externos para permitir a los usuarios pagar. Eso evita el cobro de comisiones por parte de Apple. Tanto Apple como Google también han cambiado sus políticas de cobro de comisiones por las aplicaciones de suscripción. Y Apple se ha visto obligada a permitir que las aplicaciones de citas en los Países Bajos eviten su sistema de facturación. Pero la victoria de Epic contra Google tiene el potencial de traer cambios importantes al país de origen de las empresas. Eso incluye que el software de internet vuelva a un entorno más abierto, en lugar de los ecosistemas cerrados de las tiendas de aplicaciones, según el profesor de Derecho de Stanford Mark Lemley. “En las últimas dos décadas se ha producido un profundo cambio desde la internet abierta hacia los jardines amurallados”, afirmó Lemley. “Esa es una de las cosas que ha mantenido tan concentrado al mercado de internet. Este veredicto simplemente abrió un gran agujero en el muro del jardín”. Google, que planea apelar su veredicto, dijo que “seguirá defendiendo el modelo de negocio de Android y seguirá profundamente comprometido con nuestros usuarios, socios y el ecosistema Android en general”. Apple no respondió a una solicitud de comentarios. 