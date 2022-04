Desde su lanzamiento el año pasado, Tunche, el videojuego peruano inspirado en la selva amazónica ha ido superando sus expectativas.

El videojuego peruano desarrollado por Leap Game Studios, disponible en Steam, the Epic Game Store, PlayStation 4, Nintendo Switch and Xbox One ha mostrado una buena aceptación por parte de los aficionados.

“Hasta ahora ha tenido un buen rendimiento en todas, aunque Steam sigue siendo la principal plataforma en términos de ventas y usuarios debido al tipo de juego y público objetivo al cual está dirigido el proyecto”, señaló a gestion.pe.

Según dijo, los mercados que más han descargado el videojuego son: “principalmente en Estados Unidos y Europa Occidental”.

Wong adelantó además que están trabajando en contenido adicional que se lanzará en todas las plataformas de manera gratuita este año. “Además de estar por anunciar el lanzamiento de la versión física para Nintendo Switch con un distribuidor para todo el mundo”.

Tunche permite encarnar a cinco personajes: Rumi, Qaru, Pancho, Nayra y Hat Kid.

El grupo llega a un bosque de la selva amazónica para hallar al misterioso y poderoso Tunche, una criatura mítica cuya guarida se encuentra oculta entre los frondosos árboles de dicho lugar.

Cabe señalar que niños mayores a 3 años pueden acceder a este videojuego que está disponible en: español, inglés, portugués, francés, alemán, coreano, ruso, japonés y chino.

