Muchas veces uno se encuentra en situaciones en donde el idioma es impedimento para comunicarse libremente con alguien ya sea por turismo, amistad o negocios. En la actualidad y con la tecnología mucho más avanzada, cualquier persona puede descargar Google Tanslate, un traductor que ayudará a comprender a otros que no hablan el mismo idioma. En la siguiente nota le enseñaremos unos trucos para que le saque el mejor provecho al servicio gratuito de Google.

El Traductor de Google se encuentra disponible en la Google Play para los móviles con sistema operativo Android y en la Apps Store para los celulares iOS (iPhone). Esta aplicación es mucho más eficiente y eficaz cuando se utiliza desde un smartphone que desde una computadora, debido a que tiene mejores herramientas y funciones que explicaremos a continuación.

CÓMO DESCARGAR MÁS IDIOMAS

Cuando se descarga por primera vez Google Traductor por defecto tiene preinstalado el inglés, ya que es el idioma más hablado y más popular en todo el mundo; sin embargo, la app permite tener otros 57 idiomas adicionales, ¿cómo? siga estos pasos:

Abra Google Traductor.

En la parte superior derecha aparecerá el idioma con una flecha abajo, hacer clic.

No saldrán todos los idiomas y hay la opción de buscar uno en específico.

Cuando se encuentre el idioma solo presionar el icono de descarga y listo.

Hay que resaltar que estos idiomas generan espacio de almacenamiento en el dispositivo, en caso no tenga suficiente primero le recomendamos eliminar algunos archivos que no utilice o que estén de sobra en el equipo. Asimismo, Google Traductor puede utilizarse sin acceso a internet por lo que es muy útil cuando no se cuenta con datos o no se está conectado a una red Wi-Fi.

TRADUCIR CUALQUIER TEXTO CON LA CÁMARA

Esta herramienta es fundamental sobre todo cuando uno se encuentra fuera del país de origen y el idioma natal no es el mismo al que se habla. Esto es de gran utilidad en un restaurante y se pide la carta. Para un correcta elección se puede abrir Google Traductor y seleccionar el icono de la cámara, escoger el idioma a traducir y enfocar el texto. Rápidamente conocerá los ingredientes, descripción y precio sin problemas.

TOCAR EL MICRÓFONO Y TRADUCIR LO QUE LE DICEN

En el caso anterior solo se pueden traducir textos, pero, al presionar la herramienta micrófono se da la posibilidad de traducir a cualquier idioma lo que otros le hablan.