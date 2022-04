Hace quince años, Steve Jobs anunció tres nuevos productos: un reproductor de música, un teléfono móvil y un comunicador por Internet. Cuando el entonces jefe de Apple hizo su presentación, su audiencia se dio cuenta lentamente de que los tres productos eran, de hecho, un solo dispositivo: el iPhone. Señal de aplausos, señal del renacimiento de Apple y señal de una nueva era en la tecnología a medida que el teléfono inteligente superó a la PC de escritorio como el centro de la informática personal.

Hoy, incluso Jobs podría sorprenderse por la cantidad de usos que se han encontrado para su versátil dispositivo. La pantalla pequeña ha llegado para manejar banca, redes, lectura de mapas, juegos y mucho más. Apple y otros fabricantes de teléfonos se han enriquecido no solo con las ventas de hardware (con un valor de US$ 530,000 millones el año pasado), sino con el control de lo que sucede en la plataforma, desde las tiendas de aplicaciones (que recaudaron US$ 135,000 millones) hasta los anuncios móviles (con un valor de casi US$ 300,000 millones).

Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que la era de los teléfonos inteligentes se está desvaneciendo. Las ventas de teléfonos han disminuido levemente desde el 2016, en tanto las mejoras tecnológicas más lentas ha llevado a las personas a actualizar con menos frecuencia. En los países ricos, ya saturados, el descenso es marcado en particular. Por lo tanto, los innovadores e inversores tecnológicos están a la caza de la próxima gran novedad, con la esperanza de ganar no solo un jugoso mercado de hardware, sino también el potencial para controlar la plataforma en la que todo tiene lugar.

La gran idea actual son los auriculares de realidad virtual (VR), impulsados en parte por los confinamientos pandémicos. Más prometedoras, pero más alejadas, son las gafas para experimentar la realidad aumentada (AR), en las que los gráficos de computadora se superponen al mundo real. La mayoría de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Apple, Google, Meta y Microsoft, así como gigantes asiáticos como ByteDance (propietario chino de TikTok) y Sony, están desarrollando o ya están vendiendo auriculares VR o AR. Lo que hasta ahora ha sido un nicho de mercado está a punto de volverse muy concurrido.

Cualquier afirmación de haber descubierto la próxima gran plataforma merece cautela. Ha habido muchas salidas en falso. Las tablets fueron proclamadas como rivales de los teléfonos inteligentes, pero Apple todavía gana seis veces más dinero vendiendo iPhones que con iPads. Los hogares inteligentes fueron vistos como otra posible megaplataforma, pero hasta ahora, Alexa y sus similares sirven principalmente como rocolas y temporizadores de huevos. La tecnología en el automóvil es otra plataforma que ha demostrado ser útil y valiosa, pero que no amenaza con convertirse en el centro de la vida digital de nadie. Es fácil imaginar que los auriculares, que ahora se usan principalmente para juegos, se queden atrapados en un nicho similar.

Sin embargo, lo que sí parece estar en marcha es un movimiento gradual de los consumidores hacia una constelación de nuevos dispositivos portátiles. Estos incluyen auriculares inteligentes activados por voz, que pueden hacer llamadas, leer mensajes y más, y relojes inteligentes, que administran horarios, navegación y el estado físico. Una variedad cada vez mayor de dispositivos de tecnología de la salud miden todo, desde el azúcar en la sangre hasta los patrones de sueño. En Estados Unidos, las ventas unitarias de estos ‘wearables’ ya están cerca de las ventas de teléfonos inteligentes.

Estos dispositivos son más como accesorios para el teléfono que como reemplazos. Pero a medida que la informática se aleja del bolsillo y se acerca a las muñecas y las orejas, una parte cada vez mayor de la atención y el gasto de los consumidores también se está alejando del teléfono. A medida que los lentes VR y AR se vuelvan más ligeras y baratas, podrían formar la parte más poderosa del grupo de dispositivos portátiles.

La gente no está dispuesta a deshacerse de sus teléfonos, como tampoco tiraron sus computadoras portátiles hace una década. Pero a medida que interactúan más a menudo con auriculares o, pronto, gafas, más de ellos usarán su teléfono como una especie de oficina administrativa, principalmente para proporcionar potencia de procesamiento para otros dispositivos. A medida que los chips se vuelven aún más pequeños, es posible que los teléfonos no sean necesarios ni siquiera para eso.

No espere que nada de esto suceda de inmediato. Los teléfonos habilitados para Internet se lanzaron a fines de la década de 1990 y no lograron ponerse de moda fuera de las oficinas. Los auriculares AR, voluminosos, caros y hasta ahora utilizados solo en la industria, se encuentran en una etapa similar. Sin embargo, cuando se cruzan los puntos de inflexión tecnológicos, las cosas pueden cambiar rápidamente.

Cuatro años después de que Jobs presentara su iPhone, los teléfonos inteligentes se vendieron más que todas las computadoras portátiles y de escritorio en todo el mundo. La última gran esperanza de Silicon Valley sigue siendo un trabajo en progreso. Pero siempre y cuando aparezca el producto correcto, el futuro puede llegar muy rápidamente.