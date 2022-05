Es un asesino sigiloso. Cuando las cámaras del corazón laten sin sincronización, se puede acumular sangre y formar coágulos. La fibrilación auricular provoca una cuarta parte de más de 100,000 accidentes cerebrovasculares en Gran Bretaña cada año. La mayoría de ellos nunca ocurrirían si se tratara la arritmia cardíaca, pero primero hay que encontrarla. Las pruebas son costosas e inexactas, pero los Apple Watch, y pronto los Fitbit, pueden detectarlo, son mucho más baratos y pueden salvar a aquellos cuyas vidas están en peligro.

Este es solo un ejemplo de la revolución que está a punto de transformar la medicina. Los relojes y anillos inteligentes, los rastreadores de actividad física y una gama en rápido crecimiento de correas, parches y otros ‘dispositivos portátiles’ mejorados electrónicamente pueden registrar más de 7,500 variables fisiológicas y de comportamiento.

Algunos de ellos son más útiles que otros, obviamente, pero, como explica nuestro Technology Quarterly, el aprendizaje automático puede filtrar un torrente de datos para revelar una imagen continua y cuantificada de usted y su salud.

Estos son los primeros días para el yo cuantificado, y para los inversores en salud digital todavía es un viaje peligroso. Sea testigo del reciente colapso en el precio de las acciones de Teladoc, que brinda consultas en línea, una señal preocupante para otros posibles disruptores. Pero para los pacientes, la innovación en dispositivos portátiles acaba de comenzar.

Las empresas individuales pueden ir y venir, pero los dispositivos portátiles y la inteligencia artificial parecen estar preparados para remodelar la atención médica de tres maneras importantes: diagnóstico temprano, tratamiento personalizado y manejo de enfermedades crónicas. Cada uno promete reducir los costos y salvar vidas.

Comencemos con un diagnóstico temprano. Los wearables pueden detectar cambios sutiles que de otro modo pasarían desapercibidos, lo que lleva a una enfermedad menos grave y a un tratamiento más económico. Los sensores revelarán si el equilibrio de una persona mayor comienza a debilitarse. La marcha de las personas y el cambio en el balanceo de los brazos en las primeras etapas de la enfermedad de Parkinson. El ejercicio de fuerza puede ayudar a prevenir caídas y extremidades rotas.

El diagnóstico psiquiátrico puede mejorarse mediante el seguimiento de patrones de uso de teléfonos inteligentes, sin monitorear lo que las personas ven o escriben. Un anillo inteligente puede ayudar a una mujer a concebir al predecir su ciclo menstrual. También puede detectar el embarazo menos de una semana después de la concepción (muchas mujeres continúan bebiendo o fumando durante semanas antes de darse cuenta de que están embarazadas).

Luego está la promesa de ver a las personas como individuos, no como clones del humano promedio teórico. La mayoría de los medicamentos funcionan en solo el 30-50% de los pacientes. En una persona, comer plátanos regularmente modera el azúcar en la sangre; en otro, eleva el azúcar en la sangre a niveles que, con el tiempo, pueden causar daño. Los algoritmos pueden convertir una gran cantidad de datos de dispositivos portátiles en recetas y dietas personalizadas para perder peso, controlar la diabetes, etc.

Estos regímenes son más efectivos, menos limitantes y, por lo tanto, más fáciles de seguir que el tipo único para todos. Cuando los médicos pueden ver el cuerpo de un paciente en tiempo real todo el tiempo, pueden brindar una mejor atención. En un ensayo alemán, este tipo de seguimiento de pacientes con insuficiencia cardíaca redujo la mortalidad y los días de hospitalización en un tercio.

Y los wearables pueden transformar enfermedades crónicas, como la diabetes. Alrededor del 80% de las enfermedades se pueden prevenir mediante cambios en la forma en que las personas llevan sus vidas. Las aplicaciones utilizan dispositivos pequeños y tácticas inteligentes del tipo que emplea un entrenador personal o un cónyuge astuto para que las personas se muevan más, coman mejor y duerman más profundamente.

Inducir incluso pequeños aumentos en el ejercicio es bueno: agregar 1,000 pasos (0.7 km) al día reduce la mortalidad entre un 6 y un 36%, dependiendo de qué tan sedentario sea. El monitoreo continuo también cambia el equilibrio de la atención de lo que los médicos pueden hacer en la breve consulta ocasional en el consultorio a lo que los pacientes pueden hacer por sí mismos día tras día.

Estados Unidos gasta US$ 10,000-20,000 al año por paciente con diabetes y alrededor de US$ 280,000 millones al año a nivel nacional, la mitad del presupuesto total de las escuelas públicas. Se ha demostrado que una aplicación para el control de la diabetes reduce el costo por paciente entre US$ 1,400 y US$ 5,000.

La escala de todos estos beneficios promete ser enorme. Lo vasto se volverá más claro a medida que los dispositivos portátiles creen datos, lo que conducirá a la innovación. La razón para el optimismo es que la tecnología está madura. Se vendieron unos 200 millones de dispositivos en el 2020 y se espera que se vendan el doble en el 2026. Uno de cada cuatro estadounidenses tiene un dispositivo portátil.

Los teléfonos inteligentes sirven como plataforma para los innovadores. Dentro de uno o dos años, el dispositivo en su muñeca puede estar midiendo de manera no invasiva su nivel de azúcar en la sangre, alcohol e hidratación, así como varios marcadores de inflamación, función renal y hepática, todos los cuales actualmente requieren que se extraiga sangre. A medida que los dispositivos portátiles adquieren más funciones, es menos probable que los usuarios pierdan interés en ellos y los dejen en el fondo de un cajón.

Como con cualquier tecnología, los wearables traen preocupaciones. Los datos de salud son valiosos; podrían ser objeto de abuso por parte de fabricantes de dispositivos, aseguradoras o gobiernos interesados en el control social. Es posible que la tecnología no llegue a los pobres y a aquellos que llevan vidas caóticas, es decir, las personas que más la necesitan. Pero la mayor preocupación es que la burocracia de la atención médica se interponga en el camino.

La primera responsabilidad para impulsar el avance recae en el mercado. Y, de hecho, los desarrolladores están comenzando a pagar por estudios rigurosos que demuestren la seguridad, la eficacia y el valor de su tecnología. Una industria artesanal que clasifica los dispositivos y las aplicaciones según, digamos, la eficacia clínica y la privacidad está ayudando a los médicos, las aseguradoras y los gobiernos a distinguir lo bueno de lo malo.

Pero los profesionales de la salud también tienen un papel vital. El cuidado de la salud es una industria conservadora, y con razón, dado lo que está en juego. Sin embargo, corre el riesgo de ralentizar la adopción de la medicina digital no por preocupaciones legítimas sobre la seguridad, sino por la inercia de los reguladores, los organismos de normalización, las aseguradoras y las facultades de medicina.

Una aplicación al día

Se necesitan reglas para que la propiedad y el uso de los datos sean más transparentes, de modo que las personas entiendan y controlen lo que sucede con su información. Los estándares pueden ayudar a guiar a los desarrolladores a producir dispositivos utilizables.

Los datos de los pacientes deben estar vinculados a los sistemas de registros médicos, que a menudo son inadecuados. Los profesionales necesitan protocolos de tratamiento sobre cómo usar la nueva tecnología. Los médicos deben estar capacitados y ser reembolsados por ofrecer tratamientos digitales y revisar datos.

Los gobiernos y las aseguradoras deben averiguar cómo incorporar la tecnología en los sistemas de atención médica subsidiados, tan ocupados en ‘apagar incendios’ que les cuesta invertir en prevención. Es una lista larga y abrumadora. Pero es probable que la recompensa, en dinero y bienestar, sea enorme. Es hora de poner manos a la obra y preparar la atención médica para la era del yo cuantificado.