SpaceX suspendió el décimo lanzamiento de prueba de su nave emblemática Starship, previsto para este domingo, para solucionar problemas técnicos con los «sistemas terrestres».

«Se pospone el despegue del décimo vuelo de Starship programado par hoy para permitir tiempo para resolver un problema con los sistemas en tierra», escribió la compañía en X a la misma hora a la que estaba previsto que empezara el directo en el que se iba a retransmitir el lanzamiento.

La compañía aeroespacial, de la que el magnate Elon Musk es fundador y consejero delegado, había previsto para este domingo a partir de las 18:30 hora local (23.30 GMT) un nuevo vuelo de prueba de Starship desde la base de SpaceX, al sur del estado de Texas.

Finalmente se ha visto aplazada, sin una nueva fecha confirmada.

Con estos intentos, SpaceX está intentando dar con la clave para que, tanto el propulsor Super Heavy y la nave Starship se puedan reutilizar en futuras misiones y así abaratar costes. Es decir, el objetivo es que ambas partes regresen de una manera controlada a tierra tras su vuelo.

Los intentos de SpaceX con Starship

Esta iba a ser la cuarta misión de este tipo en 2025. Las tres anteriores acabaron con la pérdida de la nave.

En la última prueba, que tuvo lugar a finales de mayo, el cohete sufrió un «rápido desmontaje imprevisto» una hora después de despegar de la base.

Media hora después del despegue se detectaron «fugas» de combustible, provocando así una «pérdida del control de altitud», explicó la compañía. Además, el cohete no consiguió abrir el portón por el que se iban a lanzar unos satélites simulados.

Para evitar estos fallos, la compañía ha realizado varias modificaciones en este nuevo modelo de la nave.

«Se ha retirado un número significativo de losetas del Starship para probar los límites de áreas vulnerables en todo el vehículo durante la reentrada», explicó la compañía en un comunicado.

Musk ha insistido en varias ocasiones en que la versión final de Starship será la nave que lleve a los humanos a Marte.

Además, la NASA ha elegido este vehículo para llevar, por primera vez en más de medio siglo, a astronautas estadounidense a la Luna como parte de la misión Artemis III, prevista para mediados de 2027.